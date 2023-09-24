https://sputnikarabic.ae/20230924/خبير-لدى-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-في-أوكرانيا-1081353202.html
خبير لدى المخابرات الأمريكية يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
خبير لدى المخابرات الأمريكية يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
قال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، على قناة "جادكينغ فريدوم" على اليوتيوب، إنه سيتم تدمير دبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T16:15+0000
2023-09-24T16:15+0000
2023-09-24T16:15+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102297/11/1022971142_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_13b0c08b8522b95cdd69d3df8b466f49.jpg
وأشار الخبير: "تذكروا كلماتي: سوف تحترق".ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليا في بولندا ليست أفضل من دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.وخلص إلى القول: "كما قال بوتين نفسه، سيتم تدميرها".وقبل ذلك بيوم، أعلن الرئيس الأمربكي جو بايدن أن أول دبابات أمربكية من طراز أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102297/11/1022971142_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12e59421ec619dd17ecf9150698e2d8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير لدى المخابرات الأمريكية يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
تابعنا عبر
قال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، على قناة "جادكينغ فريدوم" على اليوتيوب، إنه سيتم تدمير دبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا.
وأشار الخبير: "تذكروا كلماتي: سوف تحترق".
ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليا في بولندا ليست أفضل من دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.
وخلص إلى القول: "كما قال بوتين نفسه، سيتم تدميرها".
وقبل ذلك بيوم، أعلن الرئيس الأمربكي جو بايدن أن أول دبابات أمربكية من طراز أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل.