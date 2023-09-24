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https://sputnikarabic.ae/20230924/خبير-لدى-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-في-أوكرانيا-1081353202.html
خبير لدى المخابرات الأمريكية يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
خبير لدى المخابرات الأمريكية يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" في أوكرانيا
قال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، على قناة "جادكينغ فريدوم" على اليوتيوب، إنه سيتم تدمير دبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T16:15+0000
2023-09-24T16:15+0000
رصد عسكري
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وأشار الخبير: "تذكروا كلماتي: سوف تحترق".ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليا في بولندا ليست أفضل من دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.وخلص إلى القول: "كما قال بوتين نفسه، سيتم تدميرها".وقبل ذلك بيوم، أعلن الرئيس الأمربكي جو بايدن أن أول دبابات أمربكية من طراز أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

خبير لدى المخابرات الأمريكية يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" في أوكرانيا

16:15 GMT 24.09.2023
© Fotobank.ru/Getty Imagesدبابات إم1 إيه2 أبرامز
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Fotobank.ru/Getty Images
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قال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، على قناة "جادكينغ فريدوم" على اليوتيوب، إنه سيتم تدمير دبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا.
وأشار الخبير: "تذكروا كلماتي: سوف تحترق".
ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليا في بولندا ليست أفضل من دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.
مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"
06:08 GMT
وخلص إلى القول: "كما قال بوتين نفسه، سيتم تدميرها".
وقبل ذلك بيوم، أعلن الرئيس الأمربكي جو بايدن أن أول دبابات أمربكية من طراز أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
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