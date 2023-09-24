https://sputnikarabic.ae/20230924/خطر-غامض-يهدد-الشعاب-المرجانية-في-البحر-الأحمر-1081340516.html
خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
أطلق علماء الأحياء البحرية تحذيرا من خطر غامض يهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بعد وجود حالات نفوق جماعي لقنافذ البحر قبالة شواطئ إيلات جنوبي... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T09:56+0000
2023-09-24T09:56+0000
2023-09-24T09:56+0000
مجتمع
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
تل أبيب
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102214/80/1022148027_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_bba524dd1ee821e2f5e447542c76dae6.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن هناك حالة من النفوق الجماعي لمجموعات من قنافذ البحر قبالة شواطئ إيلات الإسرائيلية، قد تعرض تهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.وحذر الباحثون في علوم البحار من أن نفوق قنافذ البحر يمكن أن يكون له تأثير سلبي ومدمر على البيئة بوجه عام، إذ يمكن لهذا النفوق الجماعي "أن يؤدي ذلك إلى تدمير النظام البيئي للشعب المرجانية بأكمله".ويشار إلى أن قنافذ البحر تأكل الطحالب التي تنمو بشكل أسرع بكثير من الشعاب المرجانية، في وقت تقوم تلك الطحالب بخنق وقتل مساحات كاملة من هذه الشعاب المرجانية، بمعنى أن وجود الشعاب يعتمد على وجود القنافذ البحرية بوجه عام.حالات النفوق الجماعي لقنافذ البحر لم يشهدها البحر الأحمر وحده، ولكن جرت حالات مشابهة في البحر الكاريبي في المحيط الأطلسي، حيث يحاول فريق عمل من علماء البحار بجامعة تل أبيب التوصل إلى أسباب النفوق الجماعي لقنافذ البحر في البحر الأحمر.ويبحث هؤلاء العلماء في سيناريو المرض الذي ضرب منطقة الكاريبي وهل هو مختلف عن المرض الذي ضرب البحر الأحمر، في محاولة لمعرفة كيفية وصول المرض إلى منطقة البحر الأحمر، وإذا ما جاء عن طريق سفينة وبالتالي من الضروري تنظيف السفن لتقليل خطر انتشار العامل المسبب للمرض، أم هناك سبب آخر.
https://sputnikarabic.ae/20201021/أكبر-حيد-مرجاني-في-العالم-يواجه-خطر-كبير-فيديو-1046917714.html
إسرائيل
تل أبيب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102214/80/1022148027_253:0:4093:2880_1920x0_80_0_0_6ad95d9e5d6c10de72ae27f5f24c8da9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب, منوعات
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب, منوعات
خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
تابعنا عبر
أطلق علماء الأحياء البحرية تحذيرا من خطر غامض يهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بعد وجود حالات نفوق جماعي لقنافذ البحر قبالة شواطئ إيلات جنوبي إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن هناك حالة من النفوق الجماعي لمجموعات من قنافذ البحر قبالة شواطئ إيلات الإسرائيلية، قد تعرض تهدد بقاء الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
21 أكتوبر 2020, 15:49 GMT
وحذر الباحثون في علوم البحار من أن نفوق قنافذ البحر يمكن أن يكون له تأثير سلبي ومدمر على البيئة بوجه عام، إذ يمكن لهذا النفوق الجماعي "أن يؤدي ذلك إلى تدمير النظام البيئي للشعب المرجانية بأكمله".
ويشار إلى أن قنافذ البحر تأكل الطحالب التي تنمو بشكل أسرع بكثير من الشعاب المرجانية، في وقت تقوم تلك الطحالب بخنق وقتل مساحات كاملة من هذه الشعاب المرجانية
، بمعنى أن وجود الشعاب يعتمد على وجود القنافذ البحرية بوجه عام.
حالات النفوق الجماعي لقنافذ البحر لم يشهدها البحر الأحمر وحده، ولكن جرت حالات مشابهة في البحر الكاريبي في المحيط الأطلسي، حيث يحاول فريق عمل من علماء البحار بجامعة تل أبيب التوصل إلى أسباب النفوق الجماعي لقنافذ البحر في البحر الأحمر.
ويبحث هؤلاء العلماء في سيناريو المرض الذي ضرب منطقة الكاريبي وهل هو مختلف عن المرض الذي ضرب البحر الأحمر
، في محاولة لمعرفة كيفية وصول المرض إلى منطقة البحر الأحمر، وإذا ما جاء عن طريق سفينة وبالتالي من الضروري تنظيف السفن لتقليل خطر انتشار العامل المسبب للمرض، أم هناك سبب آخر.