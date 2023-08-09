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https://sputnikarabic.ae/20230809/اكتشاف-نظام-بيئي-مذهل-وغير-مسبوق-مختبئ-في-أعماق-المحيطات-1079900283.html
اكتشاف نظام بيئي مذهل وغير مسبوق مختبئ في أعماق المحيطات... فيديو
اكتشاف نظام بيئي مذهل وغير مسبوق مختبئ في أعماق المحيطات... فيديو
يواصل العلماء استكشاف الحياة في طبقات جديدة على كوكبنا وفي قاع المحيطات، حيث وجد فريق الباحثين الدوليين عروقًا من السوائل الجوفية تزخر بحياة لم يسبق لها مثيل... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T09:03+0000
2023-08-09T09:21+0000
مجتمع
علوم
منوعات
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استخدم فريق الباحثين من معهد "Schmidt Ocean"، روبوتاً على متن غواصة تحت الماء، لقلب ألواح من القشرة البركانية في أعماق المحيط الهادئ المظلم.اكتشف العلماء، في السبعينات، فقط الفتحات الحرارية المائية، التي تتدفق فيها السوائل الغنية بالمعادن في أعماق المحيط، كانت الحياة تعج بهذه الفتحات الدخانية الشبيهة بالمدخنة.كشف تجريد قشرة قاع البحر عن نظام بيئي ملون من الديدان والقواقع والبكتيريا المصنعة كيميائيًا، والتي لا تعتمد على ضوء الشمس بل على المعادن للحصول على الطاقة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت العلمية". تقول عالمة البيئة، مونيكا برايت، من جامعة فيينا: "يوجد مناطق بيئية ديناميكية، حيث تتكاثر الحيوانات الموجودة فوق السطح وتحته معًا في انسجام تام، اعتمادًا على سائل التنفيس من الأسفل والأكسجين في مياه البحر من الأعلى".وجد العلماء أن الديدان الأنبوبية في أعماق البحار تسافر تحت قاع البحر عبر السوائل البركانية لاستعمار مناطق بيئية جديدة.
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

اكتشاف نظام بيئي مذهل وغير مسبوق مختبئ في أعماق المحيطات... فيديو

09:03 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 09.08.2023)
© AP Photo / Rob Griffithشعب مرجانية
شعب مرجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Rob Griffith
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يواصل العلماء استكشاف الحياة في طبقات جديدة على كوكبنا وفي قاع المحيطات، حيث وجد فريق الباحثين الدوليين عروقًا من السوائل الجوفية تزخر بحياة لم يسبق لها مثيل من قبل.
استخدم فريق الباحثين من معهد "Schmidt Ocean"، روبوتاً على متن غواصة تحت الماء، لقلب ألواح من القشرة البركانية في أعماق المحيط الهادئ المظلم.
يقول المدير التنفيذي للمعهد، جيوتيكا فيرماني: "للمرة الأولى، يبحث العلماء عن حيوانات تحت الفتحات المائية الحرارية، إنه عالم جديد بالكامل لم نكن نعلم بوجوده".
اكتشف العلماء، في السبعينات، فقط الفتحات الحرارية المائية، التي تتدفق فيها السوائل الغنية بالمعادن في أعماق المحيط، كانت الحياة تعج بهذه الفتحات الدخانية الشبيهة بالمدخنة.
كشف تجريد قشرة قاع البحر عن نظام بيئي ملون من الديدان والقواقع والبكتيريا المصنعة كيميائيًا، والتي لا تعتمد على ضوء الشمس بل على المعادن للحصول على الطاقة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت العلمية".
تقول عالمة البيئة، مونيكا برايت، من جامعة فيينا: "يوجد مناطق بيئية ديناميكية، حيث تتكاثر الحيوانات الموجودة فوق السطح وتحته معًا في انسجام تام، اعتمادًا على سائل التنفيس من الأسفل والأكسجين في مياه البحر من الأعلى".
وجد العلماء أن الديدان الأنبوبية في أعماق البحار تسافر تحت قاع البحر عبر السوائل البركانية لاستعمار مناطق بيئية جديدة.
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