https://sputnikarabic.ae/20230924/رئيس-مجلس-العموم-الكندي-يعتذر-على-تكريم-نازي-أوكراني-داخل-البرلمان-1081357266.html
رئيس مجلس العموم الكندي يعتذر على تكريم نازي أوكراني داخل البرلمان
رئيس مجلس العموم الكندي يعتذر على تكريم نازي أوكراني داخل البرلمان
قدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، يوم الأحد، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T23:24+0000
2023-09-24T23:24+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وحظى المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال روتا في بيان، وأشار روتا إلى أنه اتخذ وحده القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان، ولم يكن هناك أي شخص بما في ذلك الوفد الأوكراني على دراية بالأمر أو من سيتم تكريمه.من جانبه، طالب زعيم المعارضة الكندية، بيير بويليفر، رئيس الوزراء، جاستن ترودو باعتذار شخصي على دعوة هونكا إلى مجلس العموم الكندي وتكريمه.وقال بويليفر في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "يجب على السيد ترودو أن يعتذر شخصيا وألا يلقي اللوم على الآخرين كما يفعل عادة".وأكد بويليفر أن مكتب رئيس الحكومة الكندية كان مسؤولا عن اختيار ضيوف الحفل الذي نُظم بمناسبة زيارة زيلينسكي إلى كندا، ولم يتمكن أي من نواب البرلمان معرفة "الماضي المظلم" لياروسلاف هونكا.وتبين لاحقا أن هونكا عضوا في فرقة المتطوعين الرابعة عشرة التابعة لوحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, روسيا, النازيون الجدد, أخبار أوكرانيا, البرلمان الكندي, العالم
أخبار كندا, روسيا, النازيون الجدد, أخبار أوكرانيا, البرلمان الكندي, العالم
رئيس مجلس العموم الكندي يعتذر على تكريم نازي أوكراني داخل البرلمان
23:24 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 00:19 GMT 25.09.2023) تابعنا عبر
قدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، يوم الأحد، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.
واشنطن - سبوتنيك. وحظى المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
"علمت لاحقا بمعلومات إضافية جعلتني أندم على قراري.. أود أولا أن أقدم خالص اعتذاري للجاليات اليهودية في كندا وجميع أنحاء العالم. أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن تصرفي".
وأشار روتا إلى أنه اتخذ وحده القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان، ولم يكن هناك أي شخص بما في ذلك الوفد الأوكراني على دراية بالأمر أو من سيتم تكريمه.
من جانبه، طالب زعيم المعارضة الكندية، بيير بويليفر، رئيس الوزراء، جاستن ترودو باعتذار شخصي على دعوة هونكا إلى مجلس العموم الكندي وتكريمه.
وقال بويليفر في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "يجب على السيد ترودو أن يعتذر شخصيا وألا يلقي اللوم على الآخرين كما يفعل عادة".
وأكد بويليفر أن مكتب رئيس الحكومة الكندية كان مسؤولا عن اختيار ضيوف الحفل الذي نُظم بمناسبة زيارة زيلينسكي إلى كندا، ولم يتمكن أي من نواب البرلمان معرفة "الماضي المظلم" لياروسلاف هونكا.
وتبين لاحقا أن هونكا عضوا في فرقة المتطوعين الرابعة عشرة التابعة لوحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.