عربي
https://sputnikarabic.ae/20230924/عشرات-الآلاف-يحتجون-في-فرنسا-على-عنف-الشرطة-1081334652.html
عشرات الآلاف يحتجون في فرنسا على عنف الشرطة
عشرات الآلاف يحتجون في فرنسا على عنف الشرطة
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن ما لا يقل عن 31300 شخص شاركوا في مظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، يوم السبت. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T02:25+0000
2023-09-24T02:25+0000
أخبار فرنسا
العالم
الشرطة الفرنسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072922345_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_d689f6972cf1144ca6a17c6246f13a20.jpg
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن ما لا يقل عن 31300 شخص شاركوا في مظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، يوم السبت.وفي باريس خرج نحو تسعة آلاف متظاهر إلى الشوارع.وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه بعد وقت قصير من بدء المظاهرة، بدأ المتظاهرون المتطرفون في تحطيم نوافذ المتاجر وماكينات الصراف الآلي.وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المتظاهرين هاجموا سيارة للشرطة، ورشقوها بالزجاجات والحجارة.وقالت شرطة باريس في وقت لاحق، إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص.وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أنه تم نشر إجمالي 30 ألف ضابط شرطة لضمان النظام خلال الاحتجاجات في البلاد، من بينهم 1000 ينتشرون في باريس.
https://sputnikarabic.ae/20230923/المجلس-العسكري-في-النيجر-يتهم-غوتيريش-بالتواطؤ-مع-فرنسا-ضد-الحكومة-الجديدة-1081305502.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072922345_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d9b585e5d183274710bac16240c83ce2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, الشرطة الفرنسية
أخبار فرنسا , العالم, الشرطة الفرنسية

عشرات الآلاف يحتجون في فرنسا على عنف الشرطة

02:25 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINصورة أرشيفية.. مظاهرات في فرنسا ضد قنانون التقاعد
صورة أرشيفية.. مظاهرات في فرنسا ضد قنانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن ما لا يقل عن 31300 شخص شاركوا في مظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، يوم السبت.
وفي باريس خرج نحو تسعة آلاف متظاهر إلى الشوارع.
وقالت النقابات العمالية الفرنسية، إن 15 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه بعد وقت قصير من بدء المظاهرة، بدأ المتظاهرون المتطرفون في تحطيم نوافذ المتاجر وماكينات الصراف الآلي.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المتظاهرين هاجموا سيارة للشرطة، ورشقوها بالزجاجات والحجارة.
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
المجلس العسكري في النيجر يتهم غوتيريش بالتواطؤ مع فرنسا ضد الحكومة الجديدة
أمس, 01:27 GMT
وقالت شرطة باريس في وقت لاحق، إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أنه تم نشر إجمالي 30 ألف ضابط شرطة لضمان النظام خلال الاحتجاجات في البلاد، من بينهم 1000 ينتشرون في باريس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة صواريخ غراد - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала