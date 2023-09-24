https://sputnikarabic.ae/20230924/عشرات-الآلاف-يحتجون-في-فرنسا-على-عنف-الشرطة-1081334652.html

عشرات الآلاف يحتجون في فرنسا على عنف الشرطة

عشرات الآلاف يحتجون في فرنسا على عنف الشرطة

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن ما لا يقل عن 31300 شخص شاركوا في مظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، يوم السبت. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

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ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن ما لا يقل عن 31300 شخص شاركوا في مظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، يوم السبت.وفي باريس خرج نحو تسعة آلاف متظاهر إلى الشوارع.وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه بعد وقت قصير من بدء المظاهرة، بدأ المتظاهرون المتطرفون في تحطيم نوافذ المتاجر وماكينات الصراف الآلي.وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المتظاهرين هاجموا سيارة للشرطة، ورشقوها بالزجاجات والحجارة.وقالت شرطة باريس في وقت لاحق، إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص.وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أنه تم نشر إجمالي 30 ألف ضابط شرطة لضمان النظام خلال الاحتجاجات في البلاد، من بينهم 1000 ينتشرون في باريس.

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