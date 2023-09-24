https://sputnikarabic.ae/20230924/محادثات-إيرانية-روسية-لتعزيز-التعاون-المشترك-في-المجالات-النووية-السلمية-1081354240.html
محادثات إيرانية روسية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات النووية السلمية
محادثات إيرانية روسية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات النووية السلمية
بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع رئيس شركة "روساتوم" الروسية ألكسي ليخاتشوف، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T18:02+0000
2023-09-24T18:02+0000
2023-09-24T18:02+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102469/21/1024692172_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8c763e592fe04d24a34c0466d02fec99.jpg
وذكرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان: "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي الذي يزور فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئيس شركة روس أتوم ألكسي ليخاتشوف".وأضاف البيان: "بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك"، موضحا: "أجرى الطرفان مفاوضات فعالة بشأن تطوير التعاون في المجالات النووية والعلاقات الثنائية بين البلدين".يذكر أن روسيا وإيران وقعتا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، عددا من الوثائق لتوسيع التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، التي تمهد لبناء 8 مفاعلات نووية في إيران باستخدام التقنيات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230920/الرئيس-الإيراني-طهران-لن-تتنازل-عن-حقها-في-استغلال-الطاقة-النووية-السلمية-1081211523.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102469/21/1024692172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a230fc391fdd89eea4156b24663bf98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, العالم
محادثات إيرانية روسية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات النووية السلمية
تابعنا عبر
بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع رئيس شركة "روساتوم" الروسية ألكسي ليخاتشوف، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النووية السلمية.
وذكرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان: "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي الذي يزور فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئيس شركة روس أتوم ألكسي ليخاتشوف".
وأضاف البيان: "بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك"، موضحا: "أجرى الطرفان مفاوضات فعالة بشأن تطوير التعاون في المجالات النووية والعلاقات الثنائية بين البلدين".
يذكر أن روسيا وإيران وقعتا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، عددا من الوثائق لتوسيع التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، التي تمهد لبناء 8 مفاعلات نووية في إيران باستخدام التقنيات الروسية.