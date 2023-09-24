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محادثات إيرانية روسية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات النووية السلمية
محادثات إيرانية روسية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات النووية السلمية
بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع رئيس شركة "روساتوم" الروسية ألكسي ليخاتشوف، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T18:02+0000
2023-09-24T18:02+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
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وذكرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان: "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي الذي يزور فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئيس شركة روس أتوم ألكسي ليخاتشوف".وأضاف البيان: "بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك"، موضحا: "أجرى الطرفان مفاوضات فعالة بشأن تطوير التعاون في المجالات النووية والعلاقات الثنائية بين البلدين".يذكر أن روسيا وإيران وقعتا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، عددا من الوثائق لتوسيع التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، التي تمهد لبناء 8 مفاعلات نووية في إيران باستخدام التقنيات الروسية.
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اقتصاد, روسيا, العالم
اقتصاد, روسيا, العالم

محادثات إيرانية روسية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات النووية السلمية

18:02 GMT 24.09.2023
© Sputnik . Uliana Solovyovaمحطة الطاقة النووية
محطة الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik . Uliana Solovyova
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بحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع رئيس شركة "روساتوم" الروسية ألكسي ليخاتشوف، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النووية السلمية.
وذكرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان: "التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي الذي يزور فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئيس شركة روس أتوم ألكسي ليخاتشوف".
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وأضاف البيان: "بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك"، موضحا: "أجرى الطرفان مفاوضات فعالة بشأن تطوير التعاون في المجالات النووية والعلاقات الثنائية بين البلدين".
يذكر أن روسيا وإيران وقعتا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، عددا من الوثائق لتوسيع التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، التي تمهد لبناء 8 مفاعلات نووية في إيران باستخدام التقنيات الروسية.
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