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https://sputnikarabic.ae/20230924/مرشح-رئاسي-أمريكي-انضمام-أوكرانيا-لحلف-الناتو-لا-يلبي-مصالح-واشنطن-1081334966.html
مرشح رئاسي أمريكي: انضمام أوكرانيا لحلف الناتو لا يلبي مصالح واشنطن
مرشح رئاسي أمريكي: انضمام أوكرانيا لحلف الناتو لا يلبي مصالح واشنطن
أعرب المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، عن معارضته لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا، إن عضوية كييف... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T03:09+0000
2023-09-24T03:09+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال ديسانتيس في تصريحات صحفية، "لا أعتقد أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستلبي مصالحنا.. لن تؤدي إلا إلى إضافة المزيد من الالتزامات علينا، وإذا حصلنا على المزيد من الالتزامات فما هي الفوائد التي سنجنيها في المقابل؟"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في نهاية سبتمبر/أيلول العام الماضي، تقدم أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو.وعقد حلف الناتو في وقت سابق العام الجاري، قمة لزعماء دول الحلف في ليتوانيا، ناقشوا خلالها مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والحرب الجارية هناك، لكن القمة انتهت دون تحديد إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما كانت تطالب به الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230922/وسائل-إعلام-أوكرانيا-والغرب-ليستا-مستعدتين-لصراع-منهك-1081302504.html
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الانتخابات الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الانتخابات الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مرشح رئاسي أمريكي: انضمام أوكرانيا لحلف الناتو لا يلبي مصالح واشنطن

03:09 GMT 24.09.2023
© AP Photo / Bryon Houlgraveالمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس 24 سبتمبر 2024
المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس 24 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Bryon Houlgrave
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أعرب المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، عن معارضته لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا، إن عضوية كييف في الحلف لا تصب في مصلحة واشنطن.
موسكو- سبوتنيك. وقال ديسانتيس في تصريحات صحفية، "لا أعتقد أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستلبي مصالحنا.. لن تؤدي إلا إلى إضافة المزيد من الالتزامات علينا، وإذا حصلنا على المزيد من الالتزامات فما هي الفوائد التي سنجنيها في المقابل؟"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
وأشار ديسانتيس، إلى أن الولايات المتحدة لا ينبغي عليها أن تمنح أوكرانيا "شيكا على بياض" ما لم تستغل الأخيرة الفرص لإنهاء النزاع.
يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في نهاية سبتمبر/أيلول العام الماضي، تقدم أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام: أوكرانيا والغرب ليسا مستعدين لصراع منهك
22 سبتمبر, 17:15 GMT
وعقد حلف الناتو في وقت سابق العام الجاري، قمة لزعماء دول الحلف في ليتوانيا، ناقشوا خلالها مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والحرب الجارية هناك، لكن القمة انتهت دون تحديد إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما كانت تطالب به الأخيرة.
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