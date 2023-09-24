https://sputnikarabic.ae/20230924/مقتل-فلسطينيين-جراء-إصابات-بالرصاص-الحي-في-الرأس-على-يد-الجيش-الإسرائيلي-في-طولكرم-1081335217.html
مقتل فلسطينيين جراء إصابات بالرصاص الحي في الرأس على يد الجيش الإسرائيلي في طولكرم
مقتل فلسطينيين جراء إصابات بالرصاص الحي في الرأس على يد الجيش الإسرائيلي في طولكرم
قتل فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم بالضفة الغربية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T04:21+0000
2023-09-24T04:21+0000
2023-09-24T04:21+0000
مقتل فلسطينيين
طولكرم
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بمستشفى ثابت الحكومي، بمدينة طولكرم بـ "استشهاد فلسطينيين، خلال عدوان إسرائيلي واسع، على مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف على الفلسطينيين ومنازلهم".كما تسبب العدوان الإسرائيلي بدمار واسع في البنية التحتية، والمرافق العامة في المخيم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".أما الفلسطيني الثاني فهو "أُسيد جبعاوي (21 عاما) وقتل جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه أيضا.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الجيش الإسرائيلي أسطح منازل المواطنين.ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال تستخدم صواريخ "الأنيرجا" خلال اقتحامها لمخيم نور شمس.وقال شاهد عيان لسبوتنيك، إن أكثر من 100 آلية عسكرية حاصرت مخيم نور شمس مصحوبة بجرافات عسكرية اقتحمت المخيم وجرفت الشوارع الرئيسية وسببت أضرارا في البنية التحتية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مقتل فلسطينيين, طولكرم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
مقتل فلسطينيين, طولكرم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
مقتل فلسطينيين جراء إصابات بالرصاص الحي في الرأس على يد الجيش الإسرائيلي في طولكرم
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قتل فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بمستشفى ثابت الحكومي، بمدينة طولكرم بـ "استشهاد فلسطينيين، خلال عدوان إسرائيلي واسع، على مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف على الفلسطينيين ومنازلهم
".
كما تسبب العدوان الإسرائيلي بدمار واسع في البنية التحتية، والمرافق العامة في المخيم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبحسب "وفا"، "قتل الشاب عبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، بعدما أصيب بالرصاص الحي في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته".
أما الفلسطيني الثاني فهو "أُسيد جبعاوي (21 عاما) وقتل جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه أيضا.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الجيش الإسرائيلي أسطح منازل المواطنين.
ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال تستخدم صواريخ "الأنيرجا" خلال اقتحامها لمخيم نور شمس.
وقال شاهد عيان لسبوتنيك، إن أكثر من 100 آلية عسكرية حاصرت مخيم نور شمس مصحوبة بجرافات عسكرية اقتحمت المخيم وجرفت الشوارع الرئيسية وسببت أضرارا في البنية التحتية.