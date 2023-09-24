https://sputnikarabic.ae/20230924/مقتل-35-في-حريق-بجنوب-شرق-بنين-فيديو-1081334475.html
مقتل 35 في حريق بجنوب شرق بنين.. فيديو
مقتل 35 في حريق بجنوب شرق بنين.. فيديو
أفاد ممثل عن وزارة العدل في بنين بأن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم يوم السبت، في منطقة جنوب شرق البلاد، جراء اندلاع حريق في متجر تم فيه تفريغ عبوات من... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T01:23+0000
2023-09-24T01:23+0000
2023-09-24T01:27+0000
العالم
حريق في محطة بنزين
بنزين
بنين
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وقد شب الحريق حوالي الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي في بلدية سيمي بودجي قرب الحدود مع نيجيريا.وصرح المدعي عبد الباقي آدم-بونجلي بأن،وذكر موقع "لا نوفيل تربيون: المحلي، أن الحريق وقع في مستودع للبنزين المهرب ونشب الحريق في أثناء عملية تفريغ عبوات من البنزين.وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في الهواء فوق السوق، بينما يشاهد الناس الواقعة وهم يبتعدون عن المكان بصدمة وفزع.
بنين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حريق في محطة بنزين, بنزين, بنين
العالم, حريق في محطة بنزين, بنزين, بنين
مقتل 35 في حريق بجنوب شرق بنين.. فيديو
01:23 GMT 24.09.2023 (تم التحديث: 01:27 GMT 24.09.2023) تابعنا عبر
أفاد ممثل عن وزارة العدل في بنين بأن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم يوم السبت، في منطقة جنوب شرق البلاد، جراء اندلاع حريق في متجر تم فيه تفريغ عبوات من البنزين، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقد شب الحريق حوالي الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي في بلدية سيمي بودجي قرب الحدود مع نيجيريا.
وصرح المدعي عبد الباقي آدم-بونجلي بأن،
"الحريق دمر المتجر وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 35 شخصًا، بمن فيهم طفل صغير، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية". وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الحادث.
وذكر موقع
"لا نوفيل تربيون: المحلي، أن الحريق وقع في مستودع للبنزين
المهرب ونشب الحريق في أثناء عملية تفريغ عبوات من البنزين.
وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في الهواء فوق السوق، بينما يشاهد الناس الواقعة وهم يبتعدون عن المكان بصدمة وفزع.