https://sputnikarabic.ae/20230924/وزير-الخارجية-الفلبيني-يدعو-إلى-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-والأمني-مع-روسيا-1081334335.html
وزير الخارجية الفلبيني يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع روسيا
وزير الخارجية الفلبيني يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع روسيا
قال وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، إنه ينبغي استغلال التعاون الثنائي مع روسيا في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والأمن بشكل أكبر. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T00:17+0000
2023-09-24T00:17+0000
2023-09-24T00:17+0000
روسيا
الفلبين
التعاون الاقتصادي
التعاون العسكري
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وقال مانالو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، إن التعاون بين روسيا والفلبين يجب أن يتوسع في مجالات، "الاقتصاد، الاستثمار، التجارة وحتى التعاون الأمني المحتمل. لذلك أعتقد أن كل هذه المجالات بحاجة إلى استغلالها بشكل أكبر".ولفت إلى أن بلاده ترحب بمزيد من التبادلات بين المسؤولين في الفلبين وروسيا.وقال مانالو، "أعتقد أنه ربما يتعين على مسؤولينا أيضًا إجراء المزيد من التبادلات والاجتماعات لمعرفة كيف يمكننا المضي قدمًا".وعندما سئل عما إذا كان لديه أي اجتماعات مقررة مع نظيره الروسي، قال مانالو إنه "لم يتم التخطيط لأي شيء رسميًا بعد، مشيرًا إلى أن سفارتهم على اتصال يومي مع المسؤولين في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-يلقي-كلمة-روسيا-أمام-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو-1081322207.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الفلبين, التعاون الاقتصادي, التعاون العسكري
روسيا, الفلبين, التعاون الاقتصادي, التعاون العسكري
وزير الخارجية الفلبيني يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع روسيا
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قال وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، إنه ينبغي استغلال التعاون الثنائي مع روسيا في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والأمن بشكل أكبر.
وقال مانالو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، إن التعاون بين روسيا والفلبين يجب أن يتوسع في مجالات، "الاقتصاد، الاستثمار، التجارة وحتى التعاون الأمني المحتمل
. لذلك أعتقد أن كل هذه المجالات بحاجة إلى استغلالها بشكل أكبر".
وأضاف مانالو، "لدينا عدد كبير من الاتفاقيات مع روسيا، وأعتقد أن المفتاح هو معرفة كيف يمكننا تنفيذها بشكل أكثر فعالية، لذلك لدينا عدد لا بأس به من الترتيبات القائمة".
ولفت إلى أن بلاده ترحب بمزيد من التبادلات بين المسؤولين في الفلبين وروسيا.
وقال مانالو، "أعتقد أنه ربما يتعين على مسؤولينا أيضًا إجراء المزيد من التبادلات والاجتماعات لمعرفة كيف يمكننا المضي قدمًا".
وعندما سئل عما إذا كان لديه أي اجتماعات مقررة مع نظيره الروسي، قال مانالو إنه "لم يتم التخطيط لأي شيء رسميًا بعد، مشيرًا إلى أن سفارتهم على اتصال يومي مع المسؤولين في روسيا".