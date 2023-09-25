https://sputnikarabic.ae/20230925/إيران-تشكو-من-تهديد-إسرائيلي-نووي-وتتوعد-بالرد-1081388823.html

إيران تشكو من تهديد إسرائيلي نووي وتتوعد بالرد

إيران تشكو من تهديد إسرائيلي نووي وتتوعد بالرد

اتهمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوجيه تهديد نووي حقيقي إلى إيران". 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T14:04+0000

2023-09-25T14:04+0000

2023-09-25T14:04+0000

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وقال رئيس المنظمة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في كلمة له أمام المؤتمر العام الـ67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على التهديدات الإسرائيلية"، منتقدا الصمت الدولي تجاه التهديدات الإسرائيلية المتكررة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف إسلامي أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته الإرهابية بحق العلماء النوويين والمؤسسات النووية السلمية الإيرانية"، داعيا الوكالة الدولية إلى ردة فعل جادة إزاء هذه التهديدات".وأعرب المسؤول الإيراني عن "قلق طهران من البرنامج العسكري النووي السري للكيان الصهيوني"، معتبرًا أنه "يشكل تهديدا دائما للسلام والأمن الدوليين".وانتقد عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، متهمًا إياها بـ"تزوير معلومات" بدعم من دول خاصة لم يذكرها عن برنامج إيران الذي أكد مجددا أنه "سلمي".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد حذر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، من "الخطر الذي تمثله إيران"، مشددًا على أنه "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي".واعتبر نتنياهو أن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي، على حد زعمه.وسخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، من الصور التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقللا من أهمية التهديدات التي أطلقها الأخير في كلمته.وأكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، أن "العدو لا يمكنه حتى تصوّر العدوان على الأراضي والمصالح الإيرانية".وحذر المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، إسرائيل "من أي خطوة ضد إيران"، مؤكدًا أن الشعب استطاع أن يقف في وجه الاستكبار ولم يتم فصل جزء واحد من الأرض"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وإسرائيل التي تمتلك وفق تقارير أجنبية، ترسانة نووية غير خاضعة للإشراف الدولي، تتهم إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.وتعارض إسرائيل مفاوضات غير مباشرة تجري منذ العام الماضي، بين طهران وواشنطن بهدف العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه والولايات المتحدة عام 2018.

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