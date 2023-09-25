https://sputnikarabic.ae/20230925/الخارجية-الروسية-إراقة-الدماء-في-كوسوفو-نتيجة-مباشرة-لسياسة-كورتي-في-تأجيج-الصراع--1081394133.html

الخارجية الروسية: إراقة الدماء في كوسوفو نتيجة مباشرة لسياسة كورتي في تأجيج الصراع

الخارجية الروسية: إراقة الدماء في كوسوفو نتيجة مباشرة لسياسة كورتي في تأجيج الصراع

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن تفاقم الوضع في كوسوفو الذي أدى لإراقة الدماء هو نتيجة للسياسات التي ينتهجها رئيس... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T16:51+0000

2023-09-25T16:51+0000

2023-09-25T16:51+0000

روسيا

العالم

كوسوفو

صربيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg

وقالت زاخاروفا في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، إن ما حدث من "إراقة للدماء أمس كان نتيجة مباشرة لسياسة (رئيس الوزراء)، ألبين كورتي، في تأجيج الصراع وتطهير أراضي المنطقة من الصرب".وأشارت إلى أن شرطة كوسوفو "الألبان" تنفذ بشكل منهجي إجراءات عدوانية ضد الصرب.وقالت: "نحن مقتنعون بأن الطريق إلى الاستقرار والتسوية طويلة الأمد في كوسوفو يكمن بالتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244، واتفاقيات بروكسل بين بلغراد وبريشتينا 2013-2015".وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، خلال خطاب ألقاه في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، إن ثلاثة من صرب كوسوفو قتلوا في اشتباكات مع شرطة كوسوفو الألبان في شمال كوسوفو وميتوهيا، وأصيب اثنان آخران.ودعا الرئيس الصربي المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تكوين مجتمع للجاليات الصربية يضم ضباط شرطة من الجنسية الصربية في شمال كوسوفو وميتوهيا لتجنب المزيد من الاشتباكات.وقد قاطعت الأقلية الصربية في كوسوفو الانتخابات المحلية التي أُجريت في أبريل الماضي في أربع بلديات شمالية، مما سمح للألبان بالسيطرة على المجالس.ووقعت صربيا وكوسوفو عددا من الاتفاقيات عرفت باسم "اتفاقيات واشنطن"، تلتزم بموجبها سلطات بريشتينا بعدم الترشح للانضمام إلى المنظمات الدولية؛ في مقابل امتناع بلغراد عن العمل على إقناع دول العالم بسحب اعترافها بجمهورية كوسوفو.

https://sputnikarabic.ae/20230924/الرئيس-الصربي-يعلن-مقتل-3-أشخاص-وإصابة-2-آخرين-خلال-اشتباكات-مع-شرطة-كوسوفو-1081355617.html

كوسوفو

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, كوسوفو, صربيا