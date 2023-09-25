https://sputnikarabic.ae/20230925/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-فوق-مقاطعة-كورسك--عاجل-1081400047.html
الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T21:24+0000
2023-09-25T21:24+0000
2023-09-25T21:46+0000
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
مسيرة
روسيا
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موسكو– سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، إنه "في 25 سبتمبر/أيلول 2023، حوالي الساعة 10:30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".وأضافت الدفاع، "جرى تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي منطقة كورسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهة القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230925/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-خلال-الصيف-1081398454.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, مسيرة, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, مسيرة, روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
21:24 GMT 25.09.2023 (تم التحديث: 21:46 GMT 25.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد.
موسكو– سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان، إنه "في 25 سبتمبر/أيلول 2023، حوالي الساعة 10:30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".
وأضافت الدفاع، "جرى تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين
فوق أراضي منطقة كورسك".
وبعدها بنصف ساعة وتحديدا في تمام الساعة (11 مساء بالتوقيت المحلي)، أعلنت الدفاع الروسية، إسقاط طائرتين مسيرتين أخرتين فوق مقاطعة كورسك، ليصل بذلك المسيرات الأوكرانية التي أسقطها الدفاع الجوي الروسي فوق مقاطعة كورسك لـ 4 طائرات مسيرة في أقل من ساعتين.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهة القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس.