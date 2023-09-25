https://sputnikarabic.ae/20230925/الدفاع-الروسية-قوات-حفظ-السلام-ترافق-3-قوافل-للمدنيين-توجهت-من-قره-باغ-إلى-أرمينيا-1081396908.html

الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام ترافق 3 قوافل للمدنيين توجهت من قره باغ إلى أرمينيا

الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام ترافق 3 قوافل للمدنيين توجهت من قره باغ إلى أرمينيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات حفظ السلام الروسية رافقت ثلاث قوافل للمدنيين توجهت من قره باغ إلى أرمينيا عبر ممر لاتشين. 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T18:37+0000

2023-09-25T18:37+0000

2023-09-25T18:37+0000

العالم

روسيا

قره باغ

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وقالت الدفاع الروسية: "تواصل قوات حفظ السلام الروسية تنفيذ مهامها في منطقة ناغورني قره باغ".و أشار البيان إلى أنه "لم يسجل أي خرق لنظام وقف إطلاق النار".وكانت الحكومة الأرمينية أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، وصول أكثر من 6.6 آلاف شخص من قره باغ إلى أرمينيا.وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"عملية مكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد من العملية، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".

https://sputnikarabic.ae/20230923/قوات-حفظ-السلام-الروسية-تسلم-المساعدات-الإنسانية-للمدنيين-في-قره-باغ-فيديو-1081306369.html

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