https://sputnikarabic.ae/20230925/المركز-الوطني-لمكافحة-الأمراض-في-درنة-لا-يوجد-أي-خطورة-لانتشار-الأوبئة-والأمور-تحت-السيطرة-1081398134.html

المركز الوطني لمكافحة الأمراض في درنة: لا يوجد أي خطورة لانتشار الأوبئة والأمور تحت السيطرة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض في درنة: لا يوجد أي خطورة لانتشار الأوبئة والأمور تحت السيطرة

نفى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة درنة، مجدي إدوال، "أي انتشار لأي أوبئة أو أمراض معدية أو بؤر لتفشي الأمراض في مدنية درنة"، مؤكدا أن الوضع تحت... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T19:37+0000

2023-09-25T19:37+0000

2023-09-25T19:37+0000

في ليبيا... أهوال لا توصف

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080973615_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_ef293bb56ed5296b6a061721a2e84249.jpg

وقال إدوال، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومن بداية الكارثة شكل عدة فرق لاحتواء أي احتمال لانتشار الأوبئة، وأن من أهم أعمال المركز هي الوقاية واحتواء أي تفشي لأي مرض"، مؤكدا أن الأمور الصحية والحالة العامة مستقرة.وأضاف أنه "تم تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق المنطقة الأولى وهي المتضررة وهذه يمنع الدخول إليها والسكن فيها مطلقاً، والمنطقة الثانية الهشة وهذه يسمح فيها لولي الأمر بالدخول إليها، أما المنطقة الثالثة إنها الآمنة وهي التي تعيش حياة طبيعية".وأكد أنه "تم تشكيل لجنة مركزية تتبعها غرفة فرعية شكلت فريق لمتابعة الأماكن التي تكثر فيها الجثث وفريق لتتبع برك المياه الراكدة وتحليلها للتأكد من تلوثها أو صحتها"، متابعا: "تم إنشاء عيادة متنقلة تجوب الأماكن التي بها النازحين ومتابعتهم وفريق لرصد وتقصي بؤر الأمراض".وأكد أنه "تم توريد معمل متكامل بأحدث الأجهزة والخبرات لتحليل المياه والوبائيات موجود بفرع المركز بدرنة"، مشددا على أنه "عند أية كوارث طبيعية لابد من توقع أي انتشار للأمراض وحتى هذه اللحظة لم ترصد أي أمراض أو أوبئة في المدينة".وأشار إدوال، إلى أن "فرق الرصد منتشره في أغلب المناطق المتضررة الآمنة لرصد أي مرض، وخاصة بعد اختلاط المياه الجوفية بالمياه السوداء وهي التي يأتي منها انتشار الأمراض"، وبناءً على ذلك قال إنه "تم التعميم على الجميع بعدم استعمال المياه الجوفية إطلاقاً في الأماكن المتضررة والاكتفاء بالمياه المعبأة البلاستيكية".وشدد على أن "حملات التوعية مستمرة مع توزيع الملصقات التوعوية في الأماكن العامة وأماكن النازحين وفي القريب العاجل هناك فريق من الدعم النفسي سيقوم بمهامه من الدعم النفسي والاجتماعي، وبأن جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية قد اتخذت لمنع أي تفشي للأوبئة والأمراض".ورصدت عدسة "سبوتنيك"، في وقت سباق، عددا من مراكز توزيع عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في مدينة درنة شرقي ليبيا.وفي هذا الجانب، حدثنا أحمد الهدل، مدير مركز توزيع الإغاثة التابع للهلال الأحمر بالساحل في مدينة درنة، وقال إن "العمل انطلق منذ فجر اليوم الأول للكارثة التي اجتاحت مدينة درنة، وتم تقسيم العمل على شكل فرقتين فرقة معنية بانتشال الجثث وفرقة معنية بالإغاثة".وأضاف أن "الهلال الأحمر فرع طبرق، افتتح فرعين للتوزيع الأول في مدينة درنة في حي باب طبرق، والثاني في الساحل الشرقي في المدينة".وتتواصل أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط مدينة درنة الليبية، بعد الدمار الذي ‏ألحقه إعصار "دانيال" المدمر.‏وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن أعمال هدم المنازل المنهارة في وسط المدينة مستمرة، وأن الحركة الطبيعية تعود في بعض المناطق البعيدة عن المناطق المتضررة، كما تشهد مدينة درنة الليبية، عمليات تعقيم وتنظيف للمناطق المتضررة، من قبل بعض الشركات المحلية.وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.

https://sputnikarabic.ae/20230925/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-سنحقق-مع-أكبر-عدد-من-المسؤولين-بشأن-كارثة-درنة-1081395503.html

https://sputnikarabic.ae/20230925/الهلال-الأحمر-الليبي-يواصل-عمليات-الإغاثة-وتقديم-المساعدات-الإنسانية-لنازحي-وسكان-درنة-1081397167.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي