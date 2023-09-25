https://sputnikarabic.ae/20230925/بعد-تكريم-نازي-في-كندا-صحفي-أمريكي-يدعو-لدعم-مهمة-بوتين-لتطهير-أوكرانيا-من-النازية-1081399221.html

بعد تكريم نازي في كندا.. صحفي أمريكي يدعو لدعم مهمة بوتين لتطهير أوكرانيا من النازية

بعد تكريم نازي في كندا.. صحفي أمريكي يدعو لدعم مهمة بوتين لتطهير أوكرانيا من النازية

أعرب الصحفي والمحلل السياسي الأمريكي، جاكسون هينكل، عن أمله في أن يدرك العالم، بعد تكريم المحارب النازي القديم في فرقة "إس إس" في البرلمان الكندي، مدى أهمية... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T20:46+0000

2023-09-25T20:46+0000

2023-09-25T20:46+0000

روسيا

العالم

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وقال هينكل على صفحته في موقع "إكس" (تويتر سابقا): "زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، و ترودو (رئيس الوزراء الكندي) والبرلمان الكندي أمس صفقوا بحفاوة بالغة للنازيين الأوكرانيين (الذين قاتلوا) إبان الحرب العالمية الثانية، آمل أن يدرك الناس لماذا يجب علينا جميعا أن نجتمع معا وندعم المهمة البطولية للرئيس بوتين لتطهير أوكرانيا من النازية".وفي وقت سابق، صرح السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الحدث الذي وقع في البرلمان الكندي تكريما لأحد المحاربين القدامى في فرقة "إس إس" يثبت أن فلاديمير زيلينسكي لا يزال يمتدح النازيين علنا ولم يطردهم من القوات المسلحة الأوكرانية.وحظي المواطن الأوكراني النازي، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان الكندي على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.و قدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسنّ تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "الكرملين غاضب من تكريم رجل قوات الأمن الخاصة في البرلمان الكندي، وهذا موقف غير لائق تجاه الذاكرة، فالجرائم النازية لا تسقط بالتقادم".

https://sputnikarabic.ae/20230924/رئيس-مجلس-العموم-الكندي-يعتذر-على-تكريم-نازي-أوكراني-داخل-البرلمان-1081357266.html

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