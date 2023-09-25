https://sputnikarabic.ae/20230925/ما-هي-القوة-التدميرية-لأقوى-القنابل-الذرية-في-العالم-1081391352.html

ما هي القوة التدميرية لأقوى القنابل الذرية في العالم؟

ما هي القوة التدميرية لأقوى القنابل الذرية في العالم؟

يوجد في العالم 9 دول نووية تمتلك أكثر من 12 ألف قنبلة ذرية، يكفي عدد قليل منها لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات، وأخطرها قنبلة "إيفان الكبير" الروسية (القيصر). 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T15:44+0000

2023-09-25T15:44+0000

2023-09-25T15:44+0000

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وكما تمتلك روسيا أقوى قنبلة ذرية في العالم، فإنها تمتلك أيضا أضخم ترسانة نووية تضم 5 آلاف و889 قنبلة، حسبما تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" لعام 2023.وتحمل قنبلة "القيصر" الروسية اسمًا رمزيًا هو "آر دي إس - 220"، وهي قنبلة نووية حرارية تم اختبارها عام 1961، لتنتج أقوى انفجار نووي عرفه العالم منذ ذلك الحين.ويشير تقرير لمجلة "علماء الذرة" الأمريكيين إلى أن الانفجار الذي أحدثه اختبار قنبلة "القيصر" في ذلك الحين تقدر قوته بـ10 في المئة من إجمالي القوة التدميرية الناتجة عن جميع الاختبارات النووية في العالم، كما يساوي 40 ضعف القوة التدميرية الناتجة عن أضخم القنابل النووية الأمريكية.وإضافة إلى ذلك، فإن القوة التدميرية لقنبلة "القيصر" تتجاوز 3 آلاف و300 ضعف القوة التدميرية لقنبلة "الولد الصغير" التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945.تبلغ القوة التدميرية لقنبلة "القيصر" 100 ميغاطن، أو ما يكافئ تفجير 100 مليون طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.يذكر أن "ميغاطن" هي وحدة قياس قوة القنابل النووية الضخمة، وتكافئ مليون طن من مادة "تي إن تي"، بينما تقاس القوة التدميرية للقنابل النووية الأقل بـ"كيلوطن"، الذي يكافئ ألف طن "تي إن تي".ويمكن للقنبلة الروسية أن تصنع كرة نار مساحتها 197 كيلومترا مربعا، وهي مساحة الدائرة التي تحيط مباشرة بموقع التفجير وتحرق كل ما يقع داخل محيطها، حسبما ذكر موقع "نيكولار سيكرسي"، الذي ينشر تقديرات عن نتائج أي انفجار نووي عن طريق "محاكاة إلكترونية".وبحسب الموقع، فإن الإشعاع النووي الناتج عن تفجير قنبلة "القيصر" يمكن أن يغطي مساحة 153 كيلومترا مربعا، بينما تتأثر مناطق مساحتها 320 كيلومترا مربعا لضغط جوي يعادل 20 ضعف المستويات العادية للضغط الجوي.كما تتأثر مناطق تصل مساحتها إلى 1420 كيلومترا مربعا لضغط جوي يكافئ 5 أضعاف الضغط الجوي العادي، ما يعني أن القوة التدميرية لقنبلة "القيصر" الروسية ليس لها مثيل.وتمثل القنابل النووية أخطر سلاح عرفه العالم، ولم تستخدمه إلا الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945 لقتل مئات الآلاف من اليابانيين في وقت واحد خلال الحرب العالمية الثانية.ومنذ ذلك الحين، تسابقت الدول الكبرى لامتلاك هذا السلاح حتى تحمي نفسها من التعرض لذات السيناريو المدمر الذي تعرضت له اليابان على يد الأمريكيين.وبعد عقود من ظهور السلاح النووي وامتلاك عدة دول له، ظهر سباق آخر وهو امتلاك القدرة على إطلاقه من البر والبحر والجو فيما يعرف بـ "الثالوث النووي"، الذي يمثل وسيلة ردع لا مثيل لها، تؤكد قدرة الدولة على الرد بهجوم نووي مضاد من البحر أو الجو، إذا تعرضت قواعدها الأرضية لهجمات نووية مباغتة.ومع تزايد الحديث عن خطورة اندلاع حرب عالمية ثالثة يمكن أن تقود بعض الدول لاستخدام السلاح النووي، يمكن التعرف على النتائج المحتملة لتعرض مدن غربية كبرى لقصف بقنبلة "القيصر"، حسبما تشير إحصائيات موقع "نيكولار سيكرسي":ويمكن لـ3 قنابل من طراز "إيفان الكبير" (القيصر) أن تدمر مراكز القرار في الدول الـ3 في دقائق معدودة، وتصنف الهجمات من هذا النوع بـ"الهجوم النووي الاستراتيجي"، الذي ينتج عنه قوة تدميرية هائلة لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن لأحد أن ينجو منها.وتمثل الأسلحة النووية الاستراتيجية سلاح دمار شامل لا يتم اللجوء إليه إلا عندما تتعرض الدول لتهديد وجودي، وهو يختلف عن الهجمات النووية التكتيكية، التي يعتمد تنفيذها على قنابل نووية ذات قدرة تدميرية منخفضة يمكن التحكم فيها، وبعضها تصل قوته لـ" 0.02 كيلوطن، أو ما يكافئ تفجير 20 طن فقط من مادة "تي إن تي"، حسبما ذكر موقع "نيكولير سيكرسي".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو 5 آلاف و200 قنبلة نووية، ويقدر حجم ما تملكه روسيا وأمريكا بنحو 90 في المئة من إجمالي حجم السلاح النووي في العالم.يذكر أن إجمالي ما تملكه باقي الدول النووية الـ7 يقدر بنحو 1500 قنبلة نووية فقط، ويشمل ذلك الصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية