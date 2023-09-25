https://sputnikarabic.ae/20230925/مصر-تجدد-مطالبتها-إسرائيل-بوقف-اقتحام-المتطرفين-للمسجد-الأقصى-1081362227.html
مصر تجدد مطالبتها إسرائيل بوقف اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى
مصر تجدد مطالبتها إسرائيل بوقف اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى
جددت مصر مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى، تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية التي تشهد تزايد الاقتحامات. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T07:37+0000
2023-09-25T07:37+0000
2023-09-25T07:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077191909_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6456f2df16aec0d26a97d96a05747396.jpg
وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء أمس الأحد، "اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو في الكنيست الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية"، على ما نقل موقع "مصراوي".واعتبرت مصر أن هذه الخطوة "تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية "بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة".وشددت الخارجية المصرية على "ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره وقفًا خالصًا، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، لعبادة المسلمين".وجددت مصر "مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وأمس الأحد، اقتحم مئات المستوطنين بينهم عضو الكنيست السابق، يهودا غليك، في مجموعات، المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية وأدى بعضهم صلوات تلمودية وما يسمى بـ "السجود الملحمي" في باحاته، ومن المتوقع أن تتواصل عملية الاقتحام اليوم الاثنين، تزامنا مع "عيد الغفران" اليهودي.
https://sputnikarabic.ae/20230924/أصبح-ثكنة-عسكرية-اقتحام-أكثر-من-400-مستوطن-إسرائيلي-المسجد-الأقصى-عشية-يوم-الغفران-1081337907.html
https://sputnikarabic.ae/20230924/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-الوضع-في-فلسطين-1081354032.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077191909_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_21475f2eeb3709213e54c0a0d9f7efd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر تجدد مطالبتها إسرائيل بوقف اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى
تابعنا عبر
جددت مصر مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى، تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية التي تشهد تزايد الاقتحامات.
وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء أمس الأحد، "اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو في الكنيست الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية"، على ما نقل موقع
"مصراوي".
واعتبرت مصر أن هذه الخطوة "تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية "بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة".
وشددت الخارجية المصرية على "ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره وقفًا خالصًا، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، لعبادة المسلمين".
وجددت مصر "مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأمس الأحد، اقتحم مئات المستوطنين بينهم عضو الكنيست السابق، يهودا غليك، في مجموعات، المسجد الأقصى
بحراسة الشرطة الإسرائيلية وأدى بعضهم صلوات تلمودية وما يسمى بـ "السجود الملحمي" في باحاته، ومن المتوقع أن تتواصل عملية الاقتحام اليوم الاثنين، تزامنا مع "عيد الغفران" اليهودي.