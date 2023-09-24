عربي
https://sputnikarabic.ae/20230924/أصبح-ثكنة-عسكرية-اقتحام-أكثر-من-400-مستوطن-إسرائيلي-المسجد-الأقصى-عشية-يوم-الغفران-1081337907.html
"أصبح ثكنة عسكرية"... اقتحام أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى عشية يوم "الغفران"
"أصبح ثكنة عسكرية"... اقتحام أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى عشية يوم "الغفران"
أعلنت دائرة أوقاف القدس أن أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد ‏الأقصى، صباح اليوم الأحد، عشية يوم الغفران العبري.‏ 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T08:05+0000
2023-09-24T08:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076166554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df09660aadd2a2c7ed5729743927394d.jpg
وأشار مدير الدائرة، عزام الخطيب، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.ولفت إلى أن المسجد أصبح "ثكنة عسكرية"، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي متواجدة في المسجد ومحيطه.وأكدت دائرة الأوقاف أن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم".وفي سياق متصل، قاد عضو الكنيست المتطرف، يهودا غليك، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.وكانت "منظمات الهيكل" قد دعت، في وقت سابق، لاقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا الاثنين، عشية "يوم الغفران"، والذي يتضمن صياما وشعائر تلمودية في ساحة البراق والكنس، وتوقف شامل عن الأنشطة كافة.وقبل أسبوع، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، والتي بدأت أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وأعاقت الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين إلى باحات المسجد.واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تُعرف هويتهما بعد، موضحةً أنه تم نشر مئات الجنود على أبواب المسجد، وفي مختلف أحياء مدينة القدس، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حسب وصفها.يشار إلى أن جامعة الدول العربية كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الخارجية-الفلسطينية-تدين-اقتحامات-المستوطنين-المتواصلة-بحماية-الجيش-للمسجد-الأقصى-1081122341.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076166554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb9845d0859aa4f820eb2ee4a9aafe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي

"أصبح ثكنة عسكرية"... اقتحام أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى عشية يوم "الغفران"

08:05 GMT 24.09.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean المسجد الأقصى
 المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
المسجد الأقصى
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت دائرة أوقاف القدس أن أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد ‏الأقصى، صباح اليوم الأحد، عشية يوم الغفران العبري.‏
وأشار مدير الدائرة، عزام الخطيب، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
ولفت إلى أن المسجد أصبح "ثكنة عسكرية"، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي متواجدة في المسجد ومحيطه.
وأكدت دائرة الأوقاف أن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم".
وفي سياق متصل، قاد عضو الكنيست المتطرف، يهودا غليك، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.
وكانت "منظمات الهيكل" قد دعت، في وقت سابق، لاقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا الاثنين، عشية "يوم الغفران"، والذي يتضمن صياما وشعائر تلمودية في ساحة البراق والكنس، وتوقف شامل عن الأنشطة كافة.
وقبل أسبوع، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، والتي بدأت أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وأعاقت الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين إلى باحات المسجد.
صلاة عيد الأضحى المبارك بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، فلسطين 28 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة بحماية الجيش للمسجد الأقصى
17 سبتمبر, 14:12 GMT
واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تُعرف هويتهما بعد، موضحةً أنه تم نشر مئات الجنود على أبواب المسجد، وفي مختلف أحياء مدينة القدس، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حسب وصفها.
يشار إلى أن جامعة الدول العربية كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала