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مع استمرار "مسيرات العودة"... إسرائيل تنفذ غارات جوية في غزة
مع استمرار "مسيرات العودة"... إسرائيل تنفذ غارات جوية في غزة
نفذت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين، شرقي مدينة غزة، مساء اليوم الاثنين، دون ورود تقارير عن سقوط خسائر بشرية. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T19:00+0000
2023-09-25T19:00+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، إن "الهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية أدت إلى تدمير الموقعين بالكامل".ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات دون طيار إسرائيلية قصفت موقعا تابعا لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين.وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته شنت عدة غارات على قطاع غزة، بينما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف استهدف محيط نقطة رصد شرق البريج ونقطة أمنية بين جباليا وبيت حانون شمال القطاع.وتتواصل "مسيرات العودة" الفلسطينية، التي تقام في عدة أماكن شرق القطاع، لليوم العاشر على التوالي، رفضا للحصار المفروض على القطاع، في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-قواته-حول-قطاع-غزة-1081347602.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

مع استمرار "مسيرات العودة"... إسرائيل تنفذ غارات جوية في غزة

19:00 GMT 25.09.2023
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / -
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نفذت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين، شرقي مدينة غزة، مساء اليوم الاثنين، دون ورود تقارير عن سقوط خسائر بشرية.
وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، إن "الهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية أدت إلى تدمير الموقعين بالكامل".
ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات دون طيار إسرائيلية قصفت موقعا تابعا لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين.
تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته حول قطاع غزة
أمس, 13:54 GMT
وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته شنت عدة غارات على قطاع غزة، بينما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف استهدف محيط نقطة رصد شرق البريج ونقطة أمنية بين جباليا وبيت حانون شمال القطاع.
وتتواصل "مسيرات العودة" الفلسطينية، التي تقام في عدة أماكن شرق القطاع، لليوم العاشر على التوالي، رفضا للحصار المفروض على القطاع، في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
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