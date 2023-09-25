https://sputnikarabic.ae/20230925/مع-استمرار-مسيرات-العودة-إسرائيل-تنفذ-غارات-جوية-في-غزة-1081397392.html
مع استمرار "مسيرات العودة"... إسرائيل تنفذ غارات جوية في غزة
مع استمرار "مسيرات العودة"... إسرائيل تنفذ غارات جوية في غزة
نفذت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين، شرقي مدينة غزة، مساء اليوم الاثنين، دون ورود تقارير عن سقوط خسائر بشرية. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T19:00+0000
2023-09-25T19:00+0000
2023-09-25T19:00+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e4ee8ed1c70780181068c5c67e56ae3.jpg
وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، إن "الهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية أدت إلى تدمير الموقعين بالكامل".ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات دون طيار إسرائيلية قصفت موقعا تابعا لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين.وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته شنت عدة غارات على قطاع غزة، بينما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف استهدف محيط نقطة رصد شرق البريج ونقطة أمنية بين جباليا وبيت حانون شمال القطاع.وتتواصل "مسيرات العودة" الفلسطينية، التي تقام في عدة أماكن شرق القطاع، لليوم العاشر على التوالي، رفضا للحصار المفروض على القطاع، في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
https://sputnikarabic.ae/20230924/الجيش-الإسرائيلي-يعزز-قواته-حول-قطاع-غزة-1081347602.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9d0bb85b86735b810d0b9d9500d8d99f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
مع استمرار "مسيرات العودة"... إسرائيل تنفذ غارات جوية في غزة
تابعنا عبر
نفذت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين، شرقي مدينة غزة، مساء اليوم الاثنين، دون ورود تقارير عن سقوط خسائر بشرية.
وقالت وكالة أنباء
"وفا" الفلسطينية، إن "الهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية أدت إلى تدمير الموقعين بالكامل".
ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي
إن طائرات دون طيار إسرائيلية قصفت موقعا تابعا لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين.
وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته شنت عدة غارات على قطاع غزة، بينما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف استهدف محيط نقطة رصد شرق البريج ونقطة أمنية بين جباليا وبيت حانون شمال القطاع.
وتتواصل "مسيرات العودة
" الفلسطينية، التي تقام في عدة أماكن شرق القطاع، لليوم العاشر على التوالي، رفضا للحصار المفروض على القطاع، في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
ومقدساته.