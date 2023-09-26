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https://sputnikarabic.ae/20230926/إيلون-ماسك-يحيي-العالم-بروبوت-يمارس-اليوغا-فيديو-1081402632.html
إيلون ماسك يحيي العالم بروبوت يمارس "اليوغا"... فيديو
إيلون ماسك يحيي العالم بروبوت يمارس "اليوغا"... فيديو
كشفت شركة تيسلا النقاب عن أحدث نسخة من الرجل الآلي "أوبتيموس"، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر قدرات جديدة للروبوت. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T05:45+0000
2023-09-26T05:45+0000
مجتمع
العالم
إيلون ماسك
نادي الفيديو
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ويعد هذا تقدما كبيرا بالنسبة للروبوت أوبتيموس، الذي لم يكن قادرا على المشي دون مساعدة قبل عام واحد فقط، بينما أصبح الآن قادرا على تنفيذ وضعيات "اليوغا"."من خلال معايرته بدقة، يتعلم "أوبتيموس" المهام المختلفة بشكل أكثر كفاءة، على سبيل المثال، يمكنه الآن فرز الكتل (في لعبة) حسب اللون بشكل مستقل تمامًا، وهو يفعل ذلك أثناء التعامل مع الواقع الديناميكي لعالمنا.وقال ماسك في وقت سابق إن الروبوت الذي يشبه الإنسان في شركة تيسلا لديه القدرة على أن يكون "أكثر أهمية" من تصنيع السيارات في الشركة.ويجري تطوير الروبوت ليحل محل العمالة ذات المهارات المنخفضة، مع شكله البشري المصمم للسماح له بتنفيذ المهام البشرية، بدءاً من التسوق في السوبر ماركت إلى العمل في خطوط إنتاج المصانع.
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العالم, إيلون ماسك, نادي الفيديو
العالم, إيلون ماسك, نادي الفيديو

إيلون ماسك يحيي العالم بروبوت يمارس "اليوغا"... فيديو

05:45 GMT 26.09.2023
© Photo / Teslaرويوت أوبتيموس
رويوت أوبتيموس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Photo / Tesla
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كشفت شركة تيسلا النقاب عن أحدث نسخة من الرجل الآلي "أوبتيموس"، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر قدرات جديدة للروبوت.
ويعد هذا تقدما كبيرا بالنسبة للروبوت أوبتيموس، الذي لم يكن قادرا على المشي دون مساعدة قبل عام واحد فقط، بينما أصبح الآن قادرا على تنفيذ وضعيات "اليوغا".

وجاء في مقطع الفيديو الذي يظهر الروبوت: "أصبح أوبتيموس الآن قادرًا على تحريك ومعايرة ذراعيه وساقيه ذاتيًا".

"من خلال معايرته بدقة، يتعلم "أوبتيموس" المهام المختلفة بشكل أكثر كفاءة، على سبيل المثال، يمكنه الآن فرز الكتل (في لعبة) حسب اللون بشكل مستقل تمامًا، وهو يفعل ذلك أثناء التعامل مع الواقع الديناميكي لعالمنا.

وشارك إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، مقطع فيديو على موقع X المملوك له، مع تسمية توضيحية تقول "قيد التقدم".

وشارك ماسك صورة للرجل الآلي الذي كان ينفذ وضعية اليوغا بعبارة "ناماستيه" أو مرحبا بالهندية.
وقال ماسك في وقت سابق إن الروبوت الذي يشبه الإنسان في شركة تيسلا لديه القدرة على أن يكون "أكثر أهمية" من تصنيع السيارات في الشركة.
ويجري تطوير الروبوت ليحل محل العمالة ذات المهارات المنخفضة، مع شكله البشري المصمم للسماح له بتنفيذ المهام البشرية، بدءاً من التسوق في السوبر ماركت إلى العمل في خطوط إنتاج المصانع.
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