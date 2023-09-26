إيلون ماسك يحيي العالم بروبوت يمارس "اليوغا"... فيديو
© Photo / Teslaرويوت أوبتيموس
© Photo / Tesla
كشفت شركة تيسلا النقاب عن أحدث نسخة من الرجل الآلي "أوبتيموس"، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر قدرات جديدة للروبوت.
ويعد هذا تقدما كبيرا بالنسبة للروبوت أوبتيموس، الذي لم يكن قادرا على المشي دون مساعدة قبل عام واحد فقط، بينما أصبح الآن قادرا على تنفيذ وضعيات "اليوغا".
وجاء في مقطع الفيديو الذي يظهر الروبوت: "أصبح أوبتيموس الآن قادرًا على تحريك ومعايرة ذراعيه وساقيه ذاتيًا".
Optimus can now sort objects autonomously 🤖— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023
Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.
Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine 🧘)
→ https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r
"من خلال معايرته بدقة، يتعلم "أوبتيموس" المهام المختلفة بشكل أكثر كفاءة، على سبيل المثال، يمكنه الآن فرز الكتل (في لعبة) حسب اللون بشكل مستقل تمامًا، وهو يفعل ذلك أثناء التعامل مع الواقع الديناميكي لعالمنا.
وشارك إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، مقطع فيديو على موقع X المملوك له، مع تسمية توضيحية تقول "قيد التقدم".
September 25, 2023
وشارك ماسك صورة للرجل الآلي الذي كان ينفذ وضعية اليوغا بعبارة "ناماستيه" أو مرحبا بالهندية.
وقال ماسك في وقت سابق إن الروبوت الذي يشبه الإنسان في شركة تيسلا لديه القدرة على أن يكون "أكثر أهمية" من تصنيع السيارات في الشركة.
ويجري تطوير الروبوت ليحل محل العمالة ذات المهارات المنخفضة، مع شكله البشري المصمم للسماح له بتنفيذ المهام البشرية، بدءاً من التسوق في السوبر ماركت إلى العمل في خطوط إنتاج المصانع.