https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-الروسية-واشنطن-أبلغتنا-بأنها-لا-تنوي-دعوة-بوتين-لحضور-قمة-منتدى-أبيك--عاجل-1081401173.html

الخارجية الروسية: واشنطن أبلغتنا بأنها لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة منتدى "أبيك"

الخارجية الروسية: واشنطن أبلغتنا بأنها لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة منتدى "أبيك"

صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها لا تنوي دعوة بعض الزعماء بمن فيهم الرئيس... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T03:24+0000

2023-09-26T03:24+0000

2023-09-26T03:37+0000

الخارجية الروسية

فلاديمير بوتين

قمة أبيك

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيرديف في تصريح لـ "سبوتنيك"، "الولايات المتحدة أبلغتنا عبر القنوات الثنائية، بأنها لن تدعو عددا من القادة هذا العام، بسبب بعض القيود المطبقة ضدهم".وأضاف "نحن نواصل العمل مع الجانب الأمريكي لضمان التزامهم في النهاية بتنفيذ الإجراءات الضرورية، التي يتعين عليهم القيام بها كبلد مضيف لهذا الحدث".واعتبر الدبلوماسي الروسي أن عدم دعوة الرئيس بوتين لحضور قمة "أبيك" قرار مؤسف من جانب واشنطن، ويدل على "النوايا السيئة للجانب الأمريكي واستمرار الولايات المتحدة في اتباع نهج المواجهة تجاه قضايا التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف ومحاولة إضفاء الطابع السياسي على منتدى اقتصادي بحت.

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