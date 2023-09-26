https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-الروسية-واشنطن-أبلغتنا-بأنها-لا-تنوي-دعوة-بوتين-لحضور-قمة-منتدى-أبيك--عاجل-1081401173.html
الخارجية الروسية: واشنطن أبلغتنا بأنها لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة منتدى "أبيك"
الخارجية الروسية: واشنطن أبلغتنا بأنها لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة منتدى "أبيك"
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها لا تنوي دعوة بعض الزعماء بمن فيهم الرئيس... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T03:24+0000
2023-09-26T03:24+0000
2023-09-26T03:37+0000
الخارجية الروسية
فلاديمير بوتين
قمة أبيك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيرديف في تصريح لـ "سبوتنيك"، "الولايات المتحدة أبلغتنا عبر القنوات الثنائية، بأنها لن تدعو عددا من القادة هذا العام، بسبب بعض القيود المطبقة ضدهم".وأضاف "نحن نواصل العمل مع الجانب الأمريكي لضمان التزامهم في النهاية بتنفيذ الإجراءات الضرورية، التي يتعين عليهم القيام بها كبلد مضيف لهذا الحدث".واعتبر الدبلوماسي الروسي أن عدم دعوة الرئيس بوتين لحضور قمة "أبيك" قرار مؤسف من جانب واشنطن، ويدل على "النوايا السيئة للجانب الأمريكي واستمرار الولايات المتحدة في اتباع نهج المواجهة تجاه قضايا التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف ومحاولة إضفاء الطابع السياسي على منتدى اقتصادي بحت.
https://sputnikarabic.ae/20230925/بعد-تكريم-نازي-في-كندا-صحفي-أمريكي-يدعو-لدعم-مهمة-بوتين-لتطهير-أوكرانيا-من-النازية-1081399221.html
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الخارجية الروسية, فلاديمير بوتين, قمة أبيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الخارجية الروسية, فلاديمير بوتين, قمة أبيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الخارجية الروسية: واشنطن أبلغتنا بأنها لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة منتدى "أبيك"
03:24 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 03:37 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها لا تنوي دعوة بعض الزعماء بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في سان فرانسيسكو، بسبب العقوبات.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيرديف في تصريح لـ "سبوتنيك"، "الولايات المتحدة أبلغتنا عبر القنوات الثنائية، بأنها لن تدعو عددا من القادة هذا العام، بسبب بعض القيود المطبقة ضدهم".
وأضاف "نحن نواصل العمل مع الجانب الأمريكي لضمان التزامهم في النهاية بتنفيذ الإجراءات الضرورية، التي يتعين عليهم القيام بها كبلد مضيف لهذا الحدث".
واعتبر الدبلوماسي الروسي أن عدم دعوة الرئيس بوتين
لحضور قمة "أبيك" قرار مؤسف من جانب واشنطن، ويدل على "النوايا السيئة للجانب الأمريكي واستمرار الولايات المتحدة في اتباع نهج المواجهة تجاه قضايا التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف ومحاولة إضفاء الطابع السياسي على منتدى اقتصادي بحت.