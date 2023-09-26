https://sputnikarabic.ae/20230926/الفائز-بشخصية-العام-في-منتدى-الإعلام-العربي-لـسبوتنيك-المهنية-قضية-أساسية-1081430855.html
الفائز بشخصية العام في منتدى الإعلام العربي لـ"سبوتنيك": المهنية قضية أساسية
الفائز بشخصية العام في منتدى الإعلام العربي لـ"سبوتنيك": المهنية قضية أساسية
قال محمد الرميحي، الفائز بشخصية العام الإعلامية بمنتدى الإعلام العربي أنه واكب منتدى الإعلام العربي، منذ أن كان "نادي دبي للصحافة"، واشترك في بعض لجان التحكيم،... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T18:40+0000
2023-09-26T18:40+0000
2023-09-26T18:40+0000
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وأضاف الرميحي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما يواجه الإعلام العربي هو المهنية، كثير من الإعلام بشكل عام يفتقد المهنية، والإعلام في أي مكان لا يمكن أن يكون إعلاما صحيحا وليس بروباغندا أو دعاية، عندما يفتقد الحريات".وأشار إلى أن "الإعلام لا يستطيع أن ينأى بنفسه عن الاستقطاب، فهو مؤسسة حضورية، وبالتالي كل هذه الأموال التي تنفق على التفزيونات وغيرها، وراءها رسالة يريد صاحب القرار أن يوصلها، ولكن يوجد إعلام رسمي يحافظ على المهنية وإعلام رسمي آخر لا يحافظ على المهنية وهذه مشكلة".
https://sputnikarabic.ae/20230926/مديرة-نادي-دبي-للصحافة-لـسبوتنيك-نركز-على-ما-يحتاجه-الإعلاميون-من-المؤسسات-الإعلامية-1081430097.html
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الفائز بشخصية العام في منتدى الإعلام العربي لـ"سبوتنيك": المهنية قضية أساسية
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قال محمد الرميحي، الفائز بشخصية العام الإعلامية بمنتدى الإعلام العربي أنه واكب منتدى الإعلام العربي، منذ أن كان "نادي دبي للصحافة"، واشترك في بعض لجان التحكيم، معبرا عن اعتقاده بأن "هذا المشروع متميز، وفكرة محمد بن راشد متميزة وعظيمة، حيث استمر المنتدى ونمى بشكل كبير".