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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230926/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-14-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081435995.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T22:17+0000
2023-09-26T22:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... على محور دونيتسك نفذ العدو 11 عملية قصف من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم من بينها عنقودية، على محور غورلوفكا أطلقت قذيفتين مدفعيتين من عيار 152 ملم، وقذيفة من عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 35 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان أن المناطق الثلاثة للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة مدني واحد في منطقة ياسينوفاتسكي.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 حادثة قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الدفاع-الروسية-تدمير-معقل-للقوات-الأوكرانية-ومستودع-للذخيرة-على-محور-جنوب-دونيتسك--عاجل-1081400960.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مرة خلال اليوم الماضي

22:17 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 22:18 GMT 26.09.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 35 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... على محور دونيتسك نفذ العدو 11 عملية قصف من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم من بينها عنقودية، على محور غورلوفكا أطلقت قذيفتين مدفعيتين من عيار 152 ملم، وقذيفة من عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
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الدفاع الروسية: تدمير معقل للقوات الأوكرانية ومستودع للذخيرة على محور جنوب دونيتسك
02:21 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 35 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان أن المناطق الثلاثة للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة مدني واحد في منطقة ياسينوفاتسكي.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 حادثة قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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