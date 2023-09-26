https://sputnikarabic.ae/20230926/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-14-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081435995.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T22:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... على محور دونيتسك نفذ العدو 11 عملية قصف من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم من بينها عنقودية، على محور غورلوفكا أطلقت قذيفتين مدفعيتين من عيار 152 ملم، وقذيفة من عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 35 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان أن المناطق الثلاثة للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة مدني واحد في منطقة ياسينوفاتسكي.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 حادثة قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الدفاع-الروسية-تدمير-معقل-للقوات-الأوكرانية-ومستودع-للذخيرة-على-محور-جنوب-دونيتسك--عاجل-1081400960.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مرة خلال اليوم الماضي
22:17 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 22:18 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 35 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... على محور دونيتسك نفذ العدو 11 عملية قصف من راجمات الصواريخ متعددة الفوهات وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم من بينها عنقودية، على محور غورلوفكا أطلقت قذيفتين مدفعيتين من عيار 152 ملم، وقذيفة من عيار 155 ملم باتجاه ياسينوفاتايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 35 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان أن المناطق الثلاثة للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة مدني واحد في منطقة ياسينوفاتسكي.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 حادثة قصف مدفعي
من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.