https://sputnikarabic.ae/20230926/دبلوماسي-روسي-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخل-عن-فكرة-مصادرة-الأصول-موسكو-المجمدة-1081401640.html

دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة أصول موسكو المجمدة

دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة أصول موسكو المجمدة

أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في المستقبل، على... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T04:41+0000

2023-09-26T04:41+0000

2023-09-26T05:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

المركزي الروسي

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بروكسل - سبوتنيك. وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، "فيما يتعلق بأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، فإن المفوضية الأوروبية لم تقدم مقترحاتها بعد حيال استخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، بسبب المخاوف المبررة التي أعرب عنها عدد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي".وأردف بقوله، "لم تتخل بروكسل بعد عن فكرة مصادرة الجزء الأكبر من الأصول الحكومية الوطنية الموجودة في الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما في المستقبل، وبالطبع سيتم ذلك تحت غطاء قانوني دولي مزيف".في وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على إستونيا التي دعت إلى مصادرة الأصول الروسية أن موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة".وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، لكن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المسندة إليها، والمتمثلة في حماية إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230913/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-فكرة-إستونيا-بمصادرة-الأصول-الروسية-فكرة-خبيثة--عاجل-1080984296.html

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المركزي الروسي