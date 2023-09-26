https://sputnikarabic.ae/20230926/دبلوماسي-روسي-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخل-عن-فكرة-مصادرة-الأصول-موسكو-المجمدة-1081401640.html
دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة أصول موسكو المجمدة
دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة أصول موسكو المجمدة
أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في المستقبل، على... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T04:41+0000
2023-09-26T04:41+0000
2023-09-26T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
المركزي الروسي
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بروكسل - سبوتنيك. وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، "فيما يتعلق بأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، فإن المفوضية الأوروبية لم تقدم مقترحاتها بعد حيال استخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، بسبب المخاوف المبررة التي أعرب عنها عدد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي".وأردف بقوله، "لم تتخل بروكسل بعد عن فكرة مصادرة الجزء الأكبر من الأصول الحكومية الوطنية الموجودة في الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما في المستقبل، وبالطبع سيتم ذلك تحت غطاء قانوني دولي مزيف".في وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على إستونيا التي دعت إلى مصادرة الأصول الروسية أن موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة".وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، لكن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المسندة إليها، والمتمثلة في حماية إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230913/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-فكرة-إستونيا-بمصادرة-الأصول-الروسية-فكرة-خبيثة--عاجل-1080984296.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المركزي الروسي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المركزي الروسي
دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة أصول موسكو المجمدة
04:41 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 05:15 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في المستقبل، على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها البنك المركزي الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء بشأن تقويض الثقة في النظام المالي الأوروبي.
بروكسل - سبوتنيك. وقال لوغفينوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، "فيما يتعلق بأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، فإن المفوضية الأوروبية لم تقدم مقترحاتها بعد حيال استخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، بسبب المخاوف المبررة التي أعرب عنها عدد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي".
وأضاف "من الواضح أن سرقة الأصول السيادية الأجنبية أو الحصول على أرباح مفاجئة والاتجار بها بشكل غير مشروع من شأنه أن يقوض الثقة في النظام المالي الأوروبي، ومع ذلك لا أستطيع أن أزعم هذا النهج الحذر ساد في أوروبا".
وأردف بقوله، "لم تتخل بروكسل بعد عن فكرة مصادرة الجزء الأكبر من الأصول الحكومية الوطنية الموجودة في الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما في المستقبل، وبالطبع سيتم ذلك تحت غطاء قانوني دولي مزيف".
في وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على إستونيا التي دعت إلى مصادرة الأصول الروسية أن موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة"
.
وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، لكن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المسندة إليها، والمتمثلة في حماية إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا.