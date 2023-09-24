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https://sputnikarabic.ae/20230924/باتروشيف-يتوجه-إلى-سلطنة-عمان-الاثنين-لإجراء-مشاورات-أمنية-بين-البلدين-1081356673.html
باتروشيف يتوجه إلى سلطنة عمان الاثنين لإجراء مشاورات أمنية بين البلدين
باتروشيف يتوجه إلى سلطنة عمان الاثنين لإجراء مشاورات أمنية بين البلدين
أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T22:00+0000
2023-09-24T22:00+0000
روسيا
أخبار عمان
مشاورات
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي، "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد في روسيا الاتحادية، بأن العلاقات بين موسكو ومسقط تتطور بشكل مطرد.والتقى باتروشيف في وقت سابق هذا العام بالأمين العام لمجلس الأمن الوطني في عُمان، إدريس الكندي، وناقشا القضايا الأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
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روسيا, أخبار عمان, مشاورات
روسيا, أخبار عمان, مشاورات

باتروشيف يتوجه إلى سلطنة عمان الاثنين لإجراء مشاورات أمنية بين البلدين

22:00 GMT 24.09.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي، "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد في روسيا الاتحادية، بأن العلاقات بين موسكو ومسقط تتطور بشكل مطرد.
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والتقى باتروشيف في وقت سابق هذا العام بالأمين العام لمجلس الأمن الوطني في عُمان، إدريس الكندي، وناقشا القضايا الأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
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