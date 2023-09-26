https://sputnikarabic.ae/20230926/فنانون-لـسبوتنيك-الذكاء-الاصطناعي-يهدد-الصناعة-وتقنين-استخدامه-ضرورة-1081432618.html

فنانون لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي يهدد الصناعة وتقنين استخدامه ضرورة

فنانون لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي يهدد الصناعة وتقنين استخدامه ضرورة

تحت عنوان "هل يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الدراما العربية"، ناقش منتدى الإعلام العربي في دبي، بإحدى جلساته فكرة تأثير استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة على... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T20:19+0000

2023-09-26T20:19+0000

2023-09-26T20:31+0000

منوعات

تقارير منوعات

أخبار العالم الآن

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

أخبار الخليج

أخبار الإمارات العربية المتحدة

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081434562_69:0:1265:673_1920x0_80_0_0_766260dcc514f5ed1744b4d2aee8a2bb.jpg

وشدد اثنان من المشاركين في الندوة لـ"سبوتنيك"، على ضرورة السيطرة والتحكم في هذه التكنولوجيا بحيث لا تسيطر بالمطلق على الممثلين، عبر استنساخ أدوارهم وشخصياتهم، مؤكدين أنها بهذه الحالة تهدد الصناعة برمتها.وأشادت الممثلة اللبنانية الشهيرة ماغي بو غصن، بما تناول منتدى الإعلام العربي الذي يعقد في دبي، من أعمال، حيث ساهمت في إدارة ندوة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الفن والدراما.وقالت، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هناك مخاوف حقيقية لدى الكثيرين حول استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوره الهائل، وتدخله في كافة المجالات، بما في ذلك مجال الدراما والفن، وإمكانية أن يحل محل الممثلين في المستقبل.وأضحت أن البعض استسلم لفكرة التطور، وضرورة أن يطال كذلك مجال الدراما، فيما تقف هي في صف الطرف الآخر، الذي يطرح دائما تساؤلات عن ماهية هذا التطور وكيف يمكن تحقيقه.وترى الممثلة اللبنانية أنها تدعم أي تطور من شأنه أن يخدم الإنسان وليس لإلغائه أو إحلال محله، معتبرة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وفكرة أن تحل محل الممثلين في الأفلام والدراما بالمستقبل لا يمكن تقبلها، وتعد من ضمن الاستخدامات السيئة للتكنولوجيا، إذ إنه بهذه الطريقة يتم استنساخ الممثل والشخصيات، حتى نصل لمرحلة أن نكون حاضرين بلا روح في الأعمال الفنية.وفي السياق ذاته، اتفق المنتج السنيمائي جمال سنان، مع بو غصن، إذ أكد رفضه تدخل الذكاء الاصطناعي في العمل الفني والدرامي بالدرجة التي تجعله يتحكم في العملية الفنية برمتها، معتبرًا أن هذه النقطة تشغل بال صناع المجال، الذين ينقسمون ما بين مؤيد ومعارض.وأضاف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هناك ضرورة في تقنين وضع هذه التكنولوجيا، بحيث يكون الإنسان هو المتحكم الأول في تشغيلها وطريقة عملها، وليس العكس، حيث أن تحكم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل بالفن إلى محال خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.وأشار إلى حديث البعض عن توجيه هذه التكنولوجيا الحديثة من أجل التأثير على البشر، وتدمير العقول الإنسانية، مؤكدًا أن هناك إمكانية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يخدم عملية الإنتاج والفنانين، فيما لم يستبعد كذلك فكرة التوجيه الغربي الذي يقف وراء صناعة هذه الأدوات لأهداف التحكم.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.ويقام المنتدى على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، ويناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية.

https://sputnikarabic.ae/20230825/البوابات-السبع-دراما-سورية-بالذكاء-الصناعي-تستشرف-الحياة-في-دمشق-بعد-300-عام-فيديو-وصور-1080416562.html

https://sputnikarabic.ae/20230227/ابتكار-أداة-تحمي-الأعمال-الفنية-من-تقليدها-بالذكاء-الاصطناعي-1074097814.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, تقارير منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الخليج , أخبار الإمارات العربية المتحدة