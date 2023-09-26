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https://sputnikarabic.ae/20230926/فنلندا-تعاني-من-دعم-أوكرانيا-باهظ-الثمن-1081404403.html
فنلندا تعاني من دعم أوكرانيا "باهظ الثمن"
فنلندا تعاني من دعم أوكرانيا "باهظ الثمن"
ذكر المدير العام لسياسة الدفاع بوزارة الدفاع الفنلندية جاني كوسيلا، أن دعم أوكرانيا والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر مكلف بالنسبة لفنلندا. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T07:28+0000
2023-09-26T07:28+0000
فنلندا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وأضاف كوسيلا في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مكلف، ودعم أوكرانيا مكلف، وليس هناك نهاية في الأفق".وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، في 14 يوليو/ تموز، إن الغرب يحتاج لفهم حقيقة أن المساعدات المقدمة لكييف ليست صدقة، موضحة أن كييف "تقاتل" نيابة عن دوله.وذكرت إلينا فالتونين أن "الغرب يحتاج فهم أن المساعدات المقدمة ليست صدقة، لأن أوكرانيا تقاتل من أجلنا، والغرب لا يزال ملتزما تجاه أوكرانيا، وهذا في مصلحته".ولفتت الوزيرة الفنلندية إلى أنه بعد الانضمام إلى الحلف، فإن النقطة المتعلقة بالدفاع المتبادل لحلف الناتو ستظل "دائما قرارا سياسيا: ماذا ترسل، وكم ترسل، وما هي شروط تقديم المساعدة؟".
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فنلندا, أخبار أوكرانيا, الناتو
فنلندا, أخبار أوكرانيا, الناتو

فنلندا تعاني من دعم أوكرانيا "باهظ الثمن"

07:28 GMT 26.09.2023
© AFP 2023 / Alessandro Rampazzo مناورات عسكرية "سهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.
مناورات عسكرية سهم 22 (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© AFP 2023 / Alessandro Rampazzo
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ذكر المدير العام لسياسة الدفاع بوزارة الدفاع الفنلندية جاني كوسيلا، أن دعم أوكرانيا والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر مكلف بالنسبة لفنلندا.
وأضاف كوسيلا في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مكلف، ودعم أوكرانيا مكلف، وليس هناك نهاية في الأفق".
وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، في 14 يوليو/ تموز، إن الغرب يحتاج لفهم حقيقة أن المساعدات المقدمة لكييف ليست صدقة، موضحة أن كييف "تقاتل" نيابة عن دوله.
وذكرت إلينا فالتونين أن "الغرب يحتاج فهم أن المساعدات المقدمة ليست صدقة، لأن أوكرانيا تقاتل من أجلنا، والغرب لا يزال ملتزما تجاه أوكرانيا، وهذا في مصلحته".
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وأشارت وزيرة الخارجية الفنلندية إلى أنه "حتى إذا لبى حلف الناتو مطالب أوكرانيا بمسار أوضح للعضوية، فلن يكون هذا ضمانا بنسبة 100% لانضمامها قريبا".
ولفتت الوزيرة الفنلندية إلى أنه بعد الانضمام إلى الحلف، فإن النقطة المتعلقة بالدفاع المتبادل لحلف الناتو ستظل "دائما قرارا سياسيا: ماذا ترسل، وكم ترسل، وما هي شروط تقديم المساعدة؟".
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