https://sputnikarabic.ae/20230926/كاسبيرسكي-تتحدث-عن-سبب-اختيار-السعودية-لافتتاح-أول-مركز-شفافية-في-الشرق-الأوسط-1081404525.html

"كاسبيرسكي" تتحدث عن سبب اختيار السعودية لافتتاح أول "مركز شفافية" في الشرق الأوسط

"كاسبيرسكي" تتحدث عن سبب اختيار السعودية لافتتاح أول "مركز شفافية" في الشرق الأوسط

افتتحت شركة "كاسبيرسكي" الروسية "مركز الشفافية" (Transparency Center) الأول لها في الرياض. 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T07:44+0000

2023-09-26T07:44+0000

2023-09-26T07:44+0000

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يعتبر هذا المركز هو الأول من نوعه للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وافتتح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي هيثم بن عبد الرحمن العوهلي المنشأة في حفل حضره مسؤولون من الوزارة وشركة التكنولوجيا وعدد من الصناعيين.وصف يوجين كاسبيرسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كاسبيرسكي"، بأن هدف المركز هو تعزيز مبادرات التحول الرقمي في المملكة.مضيفة: "تجتذب المملكة حاليا المزيد من الشركات الدولية التي تؤسس وجودا محليا، ونحن نأتي بمبادرة الشفافية العالمية المميزة لدينا إلى المنطقة لمشاركة أفضل ممارسات الصناعة لتعزيز الثقة الرقمية مع سوق الشرق الأوسط".وحول الهدف من إقامة "مركز الشفافية" (Transparency Center) قالت غان: "تهدف مراكز الشفافية في "كاسبيرسكي" إلى بناء الثقة وتقديم ضمانات بشأن سلامة حلول وعمليات "كاسبيرسكي". وفي هذه المرافق، يمكن لشركاء الشركة وعملائها الحصول على جميع الإجابات حول حلولنا وممارساتنا الهندسية وإدارة البيانات".وحول ما إن كانت الأسواق العربية تتمتع بميزات مختلفة مقارنة مع نظيرتها العالمية، قالت غان: "أعتقد أن خصوصيات السوق العربية تنبع من حقيقة أنها شهدت طفرة في اعتماد تكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة، حيث تقوم العديد من الحكومات في السوق العربية اليوم بتنفيذ مبادرات لضمان التبني السريع لتكنولوجيا المعلومات. نظرًا لأن جميع عمليات تكنولوجيا المعلومات تعتمد على نقل البيانات وتبادلها، ونتيجة لذلك، أصبحت مسألة تنظيم البيانات أكثر أهمية بالنسبة لعدد من البلدان العربية، التي تتبنى قوانينها الخاصة لحماية البيانات. وهذا يعني أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيتعين على الشركات العاملة في جميع هذه البلدان أن تتعامل مع أنظمة حماية البيانات الشخصية التي لم تكن موجودة من قبل".مضيفة: "يسلط هذا الاتجاه الضوء على الحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية عندما يتعلق الأمر بجميع العمليات الرقمية. وتتطلع كاسبرسكي إلى تبادل أفضل الممارسات لبناء الثقة وتطوير تقنيات شفافة وموثوقة مع الشركات والمؤسسات في المنطقة".مختتمة بقولها: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالاستثمار في بناء القدرات الوطنية من خلال تدريب المواطنين السعوديين ورفع مهاراتهم في أدوار ذات تقنية عالية داخل "كاسبيرسكي"، من خلال توفير برنامج التدريب والتدريب الداخلي لجيل الإنترنت في المملكة العربية السعودية، والذي سيستمر طوال عام 2023. وبالحديث عن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لدينا خطط طموحة لمزيد من النمو في المنطقة، حيث يتمتع هذا السوق بإمكانيات هائلة".

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