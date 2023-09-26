https://sputnikarabic.ae/20230926/لبنان-الأمن-الداخلي-يعلن-توقيف-مشتبه-به-في-إطلاق-النار-على-السفارة-الأمريكية-1081400481.html
لبنان.. الأمن الداخلي يعلن توقيف مشتبه به في إطلاق النار على السفارة الأمريكية
لبنان.. الأمن الداخلي يعلن توقيف مشتبه به في إطلاق النار على السفارة الأمريكية
أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، يوم الاثنين، توقيف مشتبه به في إطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T00:06+0000
2023-09-26T00:06+0000
2023-09-26T00:06+0000
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وقالت قوى الأمن اللبنانية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "عملية نوعيّة لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف المدعو م.خ (1997/ لبناني) في محلة الكفاءات".وأضاف، " المشتبه به اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر، وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة".ولفت الأمن اللبناني إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.ويوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، جيك نيلسون، إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة، في الليل، دون وقوع إصابات.وأضاف: عند (الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي)، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية.وأفادت معلومات أن مسلحًا برشاش كلاشنيكوف أطلق 15 طلقة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في عوكر، وأنه وصل إلى المكان الذي أطلق منه النار على متن دراجة نارية ونفذ عمليته وغادر كما وصل، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
https://sputnikarabic.ae/20230925/-مساع-قطرية-لكسر-جمود-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان--1081380214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة اللبنانية
أخبار لبنان, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة اللبنانية
لبنان.. الأمن الداخلي يعلن توقيف مشتبه به في إطلاق النار على السفارة الأمريكية
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أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، يوم الاثنين، توقيف مشتبه به في إطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.
وقالت قوى الأمن اللبنانية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "عملية نوعيّة لشعبة المعلومات
أسفرت عن توقيف المدعو م.خ (1997/ لبناني) في محلة الكفاءات".
وأضاف، " المشتبه به اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر، وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة".
ولفت الأمن اللبناني إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
ويوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، جيك نيلسون، إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة، في الليل، دون وقوع إصابات.
وأضاف: عند (الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي)، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية.
وأفادت معلومات أن مسلحًا برشاش كلاشنيكوف أطلق 15 طلقة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في عوكر، وأنه وصل إلى المكان الذي أطلق منه النار على متن دراجة نارية ونفذ عمليته وغادر كما وصل، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.