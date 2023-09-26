https://sputnikarabic.ae/20230926/مجلس-الوزراء-الأرميني-يعلن-انتقال-أكثر-من-20-ألف-شخص-من-قره-باغ-إلى-أرمينيا-1081427802.html
مجلس الوزراء الأرميني يعلن انتقال أكثر من 20 ألف شخص من قره باغ إلى أرمينيا
مجلس الوزراء الأرميني يعلن انتقال أكثر من 20 ألف شخص من قره باغ إلى أرمينيا
أفادت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم الثلاثاء، بأن 20 ألفا و270 شخصا غادروا قره باغ إلى أرمينا منذ الـ24 من سبتمبر/ أيلول... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T17:21+0000
2023-09-26T17:21+0000
2023-09-26T17:21+0000
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وقالت باغداساريان للصحفيين: "منذ ثلاثة أيام، وبمبادرة من الحكومة، تعمل مراكز الإيواء (للنازحين من قره باغ)، ويتم تسجيل المواطنين. حتى الآن تم تسجيل 20270 شخصا".ووفقاً لها، بشكل عام، قامت الدولة بحل مسألة إيواء 2850 شخصا.وقالت الدفاع الروسية: "تواصل قوات حفظ السلام الروسية تنفيذ مهامها في منطقة ناغورني قره باغ".وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية وقيادة مركز المراقبة الروسي التركي المشترك بـ "التدابير المحلية لمكافحة الإرهاب" التي تجري في إقليم قره باغ"، بحسب تعبيرها.واعتبرت باكو أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرط لإحلال السلام في المنطقة؛ فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان مؤكدة عدم وجود وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".
https://sputnikarabic.ae/20230923/القوات-الأذربيجانية-تقوم-بعملية-نزع-سلاح-جيش-قره-باغ-في-ستيباناكيرت-1081321656.html
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قره باغ, العالم, أرمينيا
مجلس الوزراء الأرميني يعلن انتقال أكثر من 20 ألف شخص من قره باغ إلى أرمينيا
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أفادت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم الثلاثاء، بأن 20 ألفا و270 شخصا غادروا قره باغ إلى أرمينا منذ الـ24 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقالت باغداساريان للصحفيين: "منذ ثلاثة أيام، وبمبادرة من الحكومة، تعمل مراكز الإيواء (للنازحين من قره باغ)، ويتم تسجيل المواطنين. حتى الآن تم تسجيل 20270 شخصا".
ووفقاً لها، بشكل عام، قامت الدولة بحل مسألة إيواء 2850 شخصا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، بأن قوات حفظ السلام الروسية رافقت ثلاث قوافل للمدنيين توجهت من قره باغ إلى أرمينيا عبر ممر لاتشين.
وقالت الدفاع الروسية: "تواصل قوات حفظ السلام الروسية تنفيذ مهامها في منطقة ناغورني قره باغ".
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية وقيادة مركز المراقبة الروسي التركي المشترك بـ "التدابير المحلية لمكافحة الإرهاب" التي تجري في إقليم قره باغ"، بحسب تعبيرها.
وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"عملية مكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري.
واعتبرت باكو أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرط لإحلال السلام في المنطقة؛ فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان مؤكدة عدم وجود وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.
وبعد يوم واحد من العملية، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.
يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا
وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.
وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.
وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان، داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.
وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.
وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".