https://sputnikarabic.ae/20230927/إنشاء-مركز-أوبنينسك-تك-الروسي-للتعليم-والأبحاث-النووية-المتقدمة-1081468566.html
إنشاء مركز "أوبنينسك تك" الروسي للتعليم والأبحاث النووية المتقدمة
إنشاء مركز "أوبنينسك تك" الروسي للتعليم والأبحاث النووية المتقدمة
اختتم "المنتدى الدولي الأول للشباب النووي"، الذي نظم ضمن فعاليات "أسبوع التعليم النووي" الروسي، بنجاح في مدينة أوبنينسك الروسية. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T19:12+0000
2023-09-27T19:12+0000
2023-09-27T19:12+0000
العالم
روسيا
روساتوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081468396_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8689e07399653bf5aac1cc6b204fe100.jpg
وشارك في هذا المنتدى نحو 600 مشارك من مختلف دول العالم، بما فيهم خبراء وطلاب وطلاب دراسات عليا وعلماء شبان ومدرسين من أكثر من 70 دولة.وشارك في المنتدى 115 متحدثا من 21 دولة مختلفة، بما في ذلك روسيا وبوليفيا وتركيا وفيتنام ومصر والهند وجنوب أفريقيا وبنما وغيرها الكثير.وأبرز المشاركين في هذا الحدث كانوا ألكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روساتوم"، وميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وساما بيلباو ي ليون، رئيس الجمعية النووية العالمية، وعدد آخر من الشخصيات المهمة.ويعد مركز "أوبنينسك تك" النووي الذي تم الإعلان عنه خلال المنتدى، ليس مجرد مؤسسة تعليمية، بل سيكون مركزا متخصصا للأبحاث العلمية والتدريب المتقدم في مجال التقنيات النووية. سيُقدم المركز تدريبا على مستوى عالٍ في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الوقود النووي، والطاقة النووية من الجيل الرابع، والاندماج الحراري، والفوتونيات، والحوسبة الكمية، والطب النووي.في ختام المنتدى، أكد ألكسي ليخاتشيف أهمية التدريب المبكر للموظفين المستقبليين، قائلا: "سنوات الجامعة تمر بسرعة، لكن هذا الوقت مهم للغاية لأن الجامعات تؤدي دورا في تشكيل احتياط الموظفين المؤجل".وختم المدير العام لـ"روساتوم" بتأكيده استعداد الشركة لتقديم فرص متنوعة للشبان في مجال التطوير المهني، بدءا من الاندماج وأسطول الكسارات النووية وصولاً إلى تقنيات الفضاء والتطوع.يُشار إلى أن الاجتماع المقبل من المقرر أن يُعقد في مدينة سوتشي الروسية خلال منتدى "أتومبروفي" للمحترفين الشبان في "روساتوم" من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230912/روساتوم-الروسية-تعلن-عن-تكرار-نموذج-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-مع-عدة-دول-1080941893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081468396_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f18421cf4c0b62537882ff2075ef4277.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, روساتوم
إنشاء مركز "أوبنينسك تك" الروسي للتعليم والأبحاث النووية المتقدمة
تابعنا عبر
اختتم "المنتدى الدولي الأول للشباب النووي"، الذي نظم ضمن فعاليات "أسبوع التعليم النووي" الروسي، بنجاح في مدينة أوبنينسك الروسية.
وشارك في هذا المنتدى نحو 600 مشارك من مختلف دول العالم، بما فيهم خبراء وطلاب وطلاب دراسات عليا وعلماء شبان ومدرسين من أكثر من 70 دولة.
وامتازت فعاليات المنتدى بتنوعها حيث استمرت على مدى أربعة أيام وشملت أكثر من 50 نشاطًا متنوعًا. من ضمن هذه الفعاليات كان هناك منتدى خاص بالتكنولوجيا النووية، وجولات موجهة في مدينة أوبنينسك، وجلسات تدريب مكثفة.
وشارك في المنتدى 115 متحدثا من 21 دولة مختلفة، بما في ذلك روسيا وبوليفيا وتركيا وفيتنام ومصر والهند وجنوب أفريقيا وبنما وغيرها الكثير.
وفي إطار هذا المنتدى، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) وشبكة "STAR-NET" (شبكة إقليمية للتعليم والتدريب في التكنولوجيا النووية) في مجال التعليم النووي.
وأبرز المشاركين في هذا الحدث كانوا ألكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روساتوم"، وميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وساما بيلباو ي ليون، رئيس الجمعية النووية العالمية، وعدد آخر من الشخصيات المهمة.
ويعد مركز "أوبنينسك تك" النووي الذي تم الإعلان عنه خلال المنتدى، ليس مجرد مؤسسة تعليمية، بل سيكون مركزا متخصصا للأبحاث العلمية والتدريب المتقدم في مجال التقنيات النووية. سيُقدم المركز تدريبا على مستوى عالٍ في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الوقود النووي، والطاقة النووية من الجيل الرابع، والاندماج الحراري، والفوتونيات، والحوسبة الكمية، والطب النووي.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المركز على إنشاء مرافق للبناء والتصميم الصناعي، وإنتاج النماذج وتقنيات الإضافة. هناك خطط جادة لاستيعاب أكثر من 20 ألف طالب بحلول عام 2030.
في ختام المنتدى، أكد ألكسي ليخاتشيف أهمية التدريب المبكر للموظفين المستقبليين، قائلا: "سنوات الجامعة تمر بسرعة، لكن هذا الوقت مهم للغاية لأن الجامعات تؤدي دورا في تشكيل احتياط الموظفين المؤجل".
وأضاف ليخاتشيف: "روساتوم ملتزمة بالمشاركة في حوار مبني على الثقة مع الشباب حول فرص مهنية مستقبلية".
وختم المدير العام لـ"روساتوم" بتأكيده استعداد الشركة لتقديم فرص متنوعة للشبان في مجال التطوير المهني، بدءا من الاندماج وأسطول الكسارات النووية وصولاً إلى تقنيات الفضاء والتطوع.
يُشار إلى أن الاجتماع المقبل من المقرر أن يُعقد في مدينة سوتشي الروسية خلال منتدى "أتومبروفي" للمحترفين الشبان في "روساتوم" من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.