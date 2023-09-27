https://sputnikarabic.ae/20230927/إنشاء-مركز-أوبنينسك-تك-الروسي-للتعليم-والأبحاث-النووية-المتقدمة-1081468566.html

إنشاء مركز "أوبنينسك تك" الروسي للتعليم والأبحاث النووية المتقدمة

إنشاء مركز "أوبنينسك تك" الروسي للتعليم والأبحاث النووية المتقدمة

اختتم "المنتدى الدولي الأول للشباب النووي"، الذي نظم ضمن فعاليات "أسبوع التعليم النووي" الروسي، بنجاح في مدينة أوبنينسك الروسية. 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T19:12+0000

2023-09-27T19:12+0000

2023-09-27T19:12+0000

العالم

روسيا

روساتوم

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وشارك في هذا المنتدى نحو 600 مشارك من مختلف دول العالم، بما فيهم خبراء وطلاب وطلاب دراسات عليا وعلماء شبان ومدرسين من أكثر من 70 دولة.وشارك في المنتدى 115 متحدثا من 21 دولة مختلفة، بما في ذلك روسيا وبوليفيا وتركيا وفيتنام ومصر والهند وجنوب أفريقيا وبنما وغيرها الكثير.وأبرز المشاركين في هذا الحدث كانوا ألكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة "روساتوم"، وميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وساما بيلباو ي ليون، رئيس الجمعية النووية العالمية، وعدد آخر من الشخصيات المهمة.ويعد مركز "أوبنينسك تك" النووي الذي تم الإعلان عنه خلال المنتدى، ليس مجرد مؤسسة تعليمية، بل سيكون مركزا متخصصا للأبحاث العلمية والتدريب المتقدم في مجال التقنيات النووية. سيُقدم المركز تدريبا على مستوى عالٍ في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الوقود النووي، والطاقة النووية من الجيل الرابع، والاندماج الحراري، والفوتونيات، والحوسبة الكمية، والطب النووي.في ختام المنتدى، أكد ألكسي ليخاتشيف أهمية التدريب المبكر للموظفين المستقبليين، قائلا: "سنوات الجامعة تمر بسرعة، لكن هذا الوقت مهم للغاية لأن الجامعات تؤدي دورا في تشكيل احتياط الموظفين المؤجل".وختم المدير العام لـ"روساتوم" بتأكيده استعداد الشركة لتقديم فرص متنوعة للشبان في مجال التطوير المهني، بدءا من الاندماج وأسطول الكسارات النووية وصولاً إلى تقنيات الفضاء والتطوع.يُشار إلى أن الاجتماع المقبل من المقرر أن يُعقد في مدينة سوتشي الروسية خلال منتدى "أتومبروفي" للمحترفين الشبان في "روساتوم" من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

https://sputnikarabic.ae/20230912/روساتوم-الروسية-تعلن-عن-تكرار-نموذج-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-مع-عدة-دول-1080941893.html

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