https://sputnikarabic.ae/20230927/الدفاع-المدني-العراقي-يعلن-إخماد-حريق-الحمدانية-بالكامل-وإخراج-المدعوين-من-القاعة--1081436666.html

الهلال الأحمر العراقي: ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصا

الهلال الأحمر العراقي: ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصا

أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا. 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T00:16+0000

2023-09-27T00:16+0000

2023-09-27T01:03+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وقال الهلال الأحمر العراقي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصا جراء حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على الحادث.وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.وقال الشمري لوكالة "واع"، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".وأضاف، أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".

https://sputnikarabic.ae/20230927/محافظ-نينوى-لا-توجد-إحصائية-نهائية-للوفيات-والمصابين-في-حريق-الحمدانية-العراقية--1081436522.html

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