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الهلال الأحمر العراقي: ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصا
https://sputnikarabic.ae/20230927/الدفاع-المدني-العراقي-يعلن-إخماد-حريق-الحمدانية-بالكامل-وإخراج-المدعوين-من-القاعة--1081436666.html
الهلال الأحمر العراقي: ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصا
الهلال الأحمر العراقي: ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصا
أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T00:16+0000
2023-09-27T01:03+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال الهلال الأحمر العراقي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصا جراء حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على الحادث.وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.وقال الشمري لوكالة "واع"، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".وأضاف، أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".
https://sputnikarabic.ae/20230927/محافظ-نينوى-لا-توجد-إحصائية-نهائية-للوفيات-والمصابين-في-حريق-الحمدانية-العراقية--1081436522.html
https://sputnikarabic.ae/20230926/مصرع-وإصابة-العشرات-جراء-حريق-في-حفل-زفاف-بمحافظة-نينوى-العراقية-1081436133.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

الهلال الأحمر العراقي: ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصا

00:16 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 01:03 GMT 27.09.2023)
© AP Photo / Abdullah Moneimدخان يتصاعد في الأفق مع اشتعال حريق بعد إضراب في الخرطوم ، السودان ، 16 أبريل 2023.
دخان يتصاعد في الأفق مع اشتعال حريق بعد إضراب في الخرطوم ، السودان ، 16 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Abdullah Moneim
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أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصا.
وقال الهلال الأحمر العراقي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصا جراء حريق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية شرقي الموصل".
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في وقت متأخر يوم 17 يوليو 2023 حاجزًا للحريق أضاءته لواء إطفاء الحرائق بريفور لمنع تقدم ألسنة اللهب في قاع وادي بارانكو ديل خورادو، فوق بلدية تيجارافي في جزيرة لا الكناري الإسبانية. بالما، حيث دمر حريق غابات بدأ في 15 يوليو 4000 هكتار من الأراضي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
محافظ نينوى: لا توجد إحصائية نهائية للوفيات والمصابين في حريق الحمدانية العراقية
00:04 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت دائرة صحة محافظة نينوى بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).
من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على الحادث.
وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
100 قتيل وأكثر من 150 مصابا جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة ⁧نينوى العراقية
أمس, 22:30 GMT
وقال الشمري لوكالة "واع"، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".
وأضاف، أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".
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