https://sputnikarabic.ae/20230927/الكرملين-السلطات-الكندية-ملزمة-بتقديم-رجل-قوات-الأمن-الخاصة-النازية-إلى-العدالة-1081443053.html

الكرملين: السلطات الكندية ملزمة بتقديم عنصر القوات النازية إلى العدالة

الكرملين: السلطات الكندية ملزمة بتقديم عنصر القوات النازية إلى العدالة

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن السلطات الكندية ملزمة بتقديم رجل قوات الأمن الخاصة النازية إلى العدالة. 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T11:20+0000

2023-09-27T11:20+0000

2023-09-27T11:44+0000

العالم

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد سمعنا تصريحات من بولندا بأنهم سيبدأون أيضا في قضية محاكمة هذا النازي بموجب القانون، لا يمكن أن يكون هناك قانون تقادم لمثل هذه الجرائم، وهذا أمر واضح. لذلك، بالطبع، نعتقد أن السلطات الكندية وعليهم تقديمه للعدالة وتسليمه لمن سيقدمون هذا المجرم للعدالة".ووفقا له، فإن رئيس البرلمان الكندي، بعد استقالته، يتحمل مسؤولية ما حدث، لكن ليس من الواضح ما يجب فعله مع الآخرين الذين صفقوا للنازيين في هذا الحدث.- وأضاف بيسكوف للصحفيين تعليقا على الوضع في البرلمان الكندي: "إدمان نظام كييف على الأيديولوجية النازية ليس بالأمر الجديد. هذا شيء كنا نتحدث عنه لفترة طويلة. وحقيقة أن زيلينسكي صفق أيضًا للفاشيين أثناء وقوفه تؤكد ذلك مرة أخرى".وقدم رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، يوم الأحد الماضي، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية.وحظي المواطن النازي الأوكراني، ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه البرلمان بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال روتا في بيان: "علمت لاحقا بمعلومات إضافية جعلتني أندم على قراري... أود أولًا أن أقدم خالص اعتذاري للجاليات اليهودية في كندا وجميع أنحاء العالم. أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن تصرفي".وأشار روتا إلى أنه اتخذ وحده القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان، ولم يكن هناك أي شخص بما في ذلك الوفد الأوكراني على دراية بالأمر أو من سيتم تكريمه.

https://sputnikarabic.ae/20230925/ترودو-يتنصل-من-تكريم-نازي-في-البرلمان-الكندي-1081372406.html

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