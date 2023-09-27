عربي
القوات الروسية تدمر 4 مراكز قيادة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230927/رئيس-قطاع-القنوات-الإخبارية-بالشركة-المتحدة-مهمة-أبناء-مهنة-الإعلام-التغلب-على-تحدياته-1081444787.html
رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة: مهمة أبناء مهنة الإعلام التغلب على تحدياته
رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة: مهمة أبناء مهنة الإعلام التغلب على تحدياته
وجه رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام في مصر، أحمد الطاهري، الشكر إلى القائمين على منتدى دبي للإعلام. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T12:45+0000
2023-09-27T12:45+0000
مصر
أخبار مصر الآن
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081444621_39:0:1267:691_1920x0_80_0_0_04da04277acc4e29ca4f6d8105db4596.png
وأكد الطاهري، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "هذه المنتديات فرصة عظيمة لتبادل الرأي والأفكار من المشرق إلى المغرب".وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.يشار إلى أن المنتدى يقام على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، ويناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230926/مديرة-نادي-دبي-للصحافة-لـسبوتنيك-نركز-على-ما-يحتاجه-الإعلاميون-من-المؤسسات-الإعلامية-1081430097.html
مصر
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081444621_192:0:1113:691_1920x0_80_0_0_0af4c27a249cc82dc566e2ff8832a0aa.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة: مهمة أبناء مهنة الإعلام التغلب على تحدياته

12:45 GMT 27.09.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIرئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام في مصر، أحمد الطاهري
رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام في مصر، أحمد الطاهري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبرTelegramNabd
وجه رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام في مصر، أحمد الطاهري، الشكر إلى القائمين على منتدى دبي للإعلام.
وأكد الطاهري، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "هذه المنتديات فرصة عظيمة لتبادل الرأي والأفكار من المشرق إلى المغرب".

وأشار إلى أن "الإعلام مهنة لها أدوات وصناعة تواجه تحديات، ومهمة أبنائها هي امتلاك أدواتهم والتغلب على تحدياته".

وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.
ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
مديرة نادي دبي للصحافة لـ"سبوتنيك": نركز على ما يحتاجه الإعلاميون من المؤسسات الإعلامية
أمس, 18:17 GMT
يشار إلى أن المنتدى يقام على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، ويناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала