https://sputnikarabic.ae/20230927/رئيس-قطاع-القنوات-الإخبارية-بالشركة-المتحدة-مهمة-أبناء-مهنة-الإعلام-التغلب-على-تحدياته-1081444787.html
رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة: مهمة أبناء مهنة الإعلام التغلب على تحدياته
رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة: مهمة أبناء مهنة الإعلام التغلب على تحدياته
وجه رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام في مصر، أحمد الطاهري، الشكر إلى القائمين على منتدى دبي للإعلام. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T12:45+0000
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وأكد الطاهري، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "هذه المنتديات فرصة عظيمة لتبادل الرأي والأفكار من المشرق إلى المغرب".وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.يشار إلى أن المنتدى يقام على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، ويناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230926/مديرة-نادي-دبي-للصحافة-لـسبوتنيك-نركز-على-ما-يحتاجه-الإعلاميون-من-المؤسسات-الإعلامية-1081430097.html
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مصر, أخبار مصر الآن, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة: مهمة أبناء مهنة الإعلام التغلب على تحدياته
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وجه رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام في مصر، أحمد الطاهري، الشكر إلى القائمين على منتدى دبي للإعلام.
وأكد الطاهري، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك
" الروسية أن "هذه المنتديات فرصة عظيمة لتبادل الرأي والأفكار من المشرق إلى المغرب".
وأشار إلى أن "الإعلام مهنة لها أدوات وصناعة تواجه تحديات، ومهمة أبنائها هي امتلاك أدواتهم والتغلب على تحدياته".
وانطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.
يشار إلى أن المنتدى يقام على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، ويناقش واقع الإعلام العربي
ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية.