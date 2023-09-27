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https://sputnikarabic.ae/20230927/سلطات-إحباط-محاولة-انقلابية-في-بوركينا-فاسو-1081470877.html
سلطات: إحباط محاولة انقلابية في بوركينا فاسو
سلطات: إحباط محاولة انقلابية في بوركينا فاسو
أعلنت حكومة بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب واعتقال بعض الضباط وغيرهم من الضالعين في المحاولة، فيما أشارت إلى أنه جار البحث عن آخرين. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T21:46+0000
2023-09-27T21:59+0000
بوركينا فاسو
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الجزائر - سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان لها، "نبلغ الرأي العام بإحباط محاولة يوم 26 سبتمبر 2023، من قبل أجهزة المخابرات والأمن وأنه تم القبض على ضباط وغيرهم من الجهات المزعومة المتورطة في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتم البحث عن آخرين".وأشارت إلى أن "الجهات الفاعلة في مشروع زعزعة الاستقرار الكارثي هذا، مدفوعة بمصالح تتعارض مع ديناميكية استعادة ترابنا الوطني وسيادة بلدنا، وكانت لديها النية المظلمة المتمثلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى".
https://sputnikarabic.ae/20230916/مالي-وبوركينا-فاسو-والنيجر-يوقعون-ميثاق-تأسيس-تحالف-دول-الساحل--1081103709.html
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بوركينا فاسو, العالم
بوركينا فاسو, العالم

سلطات: إحباط محاولة انقلابية في بوركينا فاسو

21:46 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 21:59 GMT 27.09.2023)
© AP Photoالمتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022
المتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AP Photo
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أعلنت حكومة بوركينا فاسو، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب واعتقال بعض الضباط وغيرهم من الضالعين في المحاولة، فيما أشارت إلى أنه جار البحث عن آخرين.
الجزائر - سبوتنيك. وقالت الحكومة في بيان لها، "نبلغ الرأي العام بإحباط محاولة يوم 26 سبتمبر 2023، من قبل أجهزة المخابرات والأمن وأنه تم القبض على ضباط وغيرهم من الجهات المزعومة المتورطة في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتم البحث عن آخرين".
رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"
16 سبتمبر, 16:12 GMT
وأشارت إلى أن "الجهات الفاعلة في مشروع زعزعة الاستقرار الكارثي هذا، مدفوعة بمصالح تتعارض مع ديناميكية استعادة ترابنا الوطني وسيادة بلدنا، وكانت لديها النية المظلمة المتمثلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى".
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