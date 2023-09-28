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أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند
أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند
أعلنت وزارة حالات الطوارئ في أوزبكستان، فجر اليوم الخميس، عن وقوع انفجار ضخم أعقبه حريق في أحد المستودعات في طشقند. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T01:07+0000
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طشقند - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ في بيان على حسابه في " تليغرام"، "اليوم، 28 سبتمبر/ أيلول، في الساعة 02:43، تلقى قسم الطوارئ بالوزارة نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات بحي سيرغيلي في مدينة طشقند".وبحسب البيان، "لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو ضحايا بين المواطنين جراء الحريق".وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن 16 فرقة إطفاء تشارك في إخماد الحريق.
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أخبار أوزبكستان الآن, انفجار ضخم, العالم
أخبار أوزبكستان الآن, انفجار ضخم, العالم

أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند

01:07 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 01:15 GMT 28.09.2023)
© AFP 2023 / Alexander Nemenovمدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022
مدينة سمرقند، أوزبكستان 13 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / Alexander Nemenov
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أعلنت وزارة حالات الطوارئ في أوزبكستان، فجر اليوم الخميس، عن وقوع انفجار ضخم أعقبه حريق في أحد المستودعات في طشقند.
طشقند - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ في بيان على حسابه في " تليغرام"، "اليوم، 28 سبتمبر/ أيلول، في الساعة 02:43، تلقى قسم الطوارئ بالوزارة نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات بحي سيرغيلي في مدينة طشقند".
وبحسب البيان، "لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو ضحايا بين المواطنين جراء الحريق".
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وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن 16 فرقة إطفاء تشارك في إخماد الحريق.
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