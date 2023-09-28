https://sputnikarabic.ae/20230928/أوزبكستان-انفجار-ضخم-يهز-العاصمة-طشقند-1081471437.html
أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند
أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند
أعلنت وزارة حالات الطوارئ في أوزبكستان، فجر اليوم الخميس، عن وقوع انفجار ضخم أعقبه حريق في أحد المستودعات في طشقند. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T01:07+0000
2023-09-28T01:07+0000
2023-09-28T01:15+0000
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طشقند - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ في بيان على حسابه في " تليغرام"، "اليوم، 28 سبتمبر/ أيلول، في الساعة 02:43، تلقى قسم الطوارئ بالوزارة نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات بحي سيرغيلي في مدينة طشقند".وبحسب البيان، "لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو ضحايا بين المواطنين جراء الحريق".وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن 16 فرقة إطفاء تشارك في إخماد الحريق.
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوزبكستان الآن, انفجار ضخم, العالم
أخبار أوزبكستان الآن, انفجار ضخم, العالم
أوزبكستان.. انفجار ضخم يهز العاصمة طشقند
01:07 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 01:15 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة حالات الطوارئ في أوزبكستان، فجر اليوم الخميس، عن وقوع انفجار ضخم أعقبه حريق في أحد المستودعات في طشقند.
طشقند - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ في بيان على حسابه في " تليغرام"، "اليوم، 28 سبتمبر/ أيلول، في الساعة 02:43، تلقى قسم الطوارئ بالوزارة
نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات بحي سيرغيلي في مدينة طشقند".
وبحسب البيان، "لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو ضحايا بين المواطنين جراء الحريق".
وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن 16 فرقة إطفاء تشارك في إخماد الحريق.