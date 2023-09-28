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الجيش البولندي ينفي انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا
الجيش البولندي ينفي انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا
نفى الجيش البولندي، اليوم الخميس، انتهاك المجال الجوي البيلاروسي بمروحياته. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T17:00+0000
2023-09-28T17:05+0000
رصد عسكري
بولندا
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وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث ".وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، عن انتهاكين للحدود الجوية للبلاد بمروحية بولندية. وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية: "اليوم في الساعة 15:02، اكتشفت معدات الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية، وفي حوالي الساعة 15:20، عبرت الطائرة حدود جمهورية بيلاروسيا، بعمق مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف".وأضافت: "وفي الساعة 16:22، انتهكت المروحية مرة أخرى حدود الدولة، بعمق 300 متر".كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها عبر بيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".
https://sputnikarabic.ae/20230928/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-عن-خرق-طائرة-بولندية-المجال-الجوي-للبلاد--1081491452.html
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رصد عسكري, بولندا
رصد عسكري, بولندا

الجيش البولندي ينفي انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا

17:00 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 17:05 GMT 28.09.2023)
© AP Photo / Michal Dyjukتعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
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نفى الجيش البولندي، اليوم الخميس، انتهاك المجال الجوي البيلاروسي بمروحياته.
وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث ".
وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، عن انتهاكين للحدود الجوية للبلاد بمروحية بولندية.
مناورات أخوة القتال 2023 في مقاطعة بريتسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
الدفاع البيلاروسية تعلن عن خرق طائرة بولندية المجال الجوي للبلاد
16:09 GMT
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية: "اليوم في الساعة 15:02، اكتشفت معدات الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية، وفي حوالي الساعة 15:20، عبرت الطائرة حدود جمهورية بيلاروسيا، بعمق مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف".
وأضافت: "وفي الساعة 16:22، انتهكت المروحية مرة أخرى حدود الدولة، بعمق 300 متر".
كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها عبر بيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".
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