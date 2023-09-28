https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-البولندي-ينفي-انتهاك-المجال-الجوي-لبيلاروسيا-1081492110.html
الجيش البولندي ينفي انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا
الجيش البولندي ينفي انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا
نفى الجيش البولندي، اليوم الخميس، انتهاك المجال الجوي البيلاروسي بمروحياته. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T17:00+0000
2023-09-28T17:00+0000
2023-09-28T17:05+0000
رصد عسكري
بولندا
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وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث ".وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، عن انتهاكين للحدود الجوية للبلاد بمروحية بولندية. وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية: "اليوم في الساعة 15:02، اكتشفت معدات الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية، وفي حوالي الساعة 15:20، عبرت الطائرة حدود جمهورية بيلاروسيا، بعمق مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف".وأضافت: "وفي الساعة 16:22، انتهكت المروحية مرة أخرى حدود الدولة، بعمق 300 متر".كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها عبر بيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".
https://sputnikarabic.ae/20230928/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-عن-خرق-طائرة-بولندية-المجال-الجوي-للبلاد--1081491452.html
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رصد عسكري, بولندا
الجيش البولندي ينفي انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا
17:00 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 17:05 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
نفى الجيش البولندي، اليوم الخميس، انتهاك المجال الجوي البيلاروسي بمروحياته.
وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث ".
وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، عن انتهاكين للحدود الجوية للبلاد بمروحية بولندية.
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية: "اليوم في الساعة 15:02، اكتشفت معدات الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية، وفي حوالي الساعة 15:20، عبرت الطائرة حدود جمهورية بيلاروسيا، بعمق مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف".
وأضافت: "وفي الساعة 16:22، انتهكت المروحية مرة أخرى حدود الدولة، بعمق 300 متر".
كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها عبر بيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".