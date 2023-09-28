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https://sputnikarabic.ae/20230928/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-عن-خرق-طائرة-بولندية-المجال-الجوي-للبلاد--1081491452.html
الدفاع البيلاروسية تعلن عن خرق طائرة بولندية المجال الجوي للبلاد
الدفاع البيلاروسية تعلن عن خرق طائرة بولندية المجال الجوي للبلاد
ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن مروحية بولندية انتهكت حدود الدولة مرتين. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T16:09+0000
2023-09-28T16:09+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية: "اليوم في الساعة 15:02، اكتشفت معدات الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية. وفي حوالي الساعة 15:20، عبرت الطائرة حدود جمهورية بيلاروسيا، بعمق مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف". وأضافت: "وفي الساعة 16 و22 دقيقة، انتهكت المروحية مرة أخرى حدود الدولة، بعمق 300 متر". كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها ببيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".
https://sputnikarabic.ae/20230822/بيلاروسيا-تشكك-في-نية-بولندا-تفكيك-سياج-يقسم-محمية-على-الحدود-بين-البلدين-1080322799.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

الدفاع البيلاروسية تعلن عن خرق طائرة بولندية المجال الجوي للبلاد

16:09 GMT 28.09.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "أخوة القتال 2023" في مقاطعة بريتسك، بيلاروسيا
مناورات أخوة القتال 2023 في مقاطعة بريتسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن مروحية بولندية انتهكت حدود الدولة مرتين.
وقالت الخدمة الصحفية: "اليوم في الساعة 15:02، اكتشفت معدات الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية. وفي حوالي الساعة 15:20، عبرت الطائرة حدود جمهورية بيلاروسيا، بعمق مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف".
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وأضافت: "وفي الساعة 16 و22 دقيقة، انتهكت المروحية مرة أخرى حدود الدولة، بعمق 300 متر".
كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها ببيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".
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