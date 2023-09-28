https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-الروسي-يدمر-احتياطيات-القوات-البرية-الأوكرانية-في-كيرفوغراد--عاجل-1081483054.html
الجيش الروسي يدمر احتياطيات القوات البرية الأوكرانية في كيروفوغراد
الجيش الروسي يدمر احتياطيات القوات البرية الأوكرانية في كيروفوغراد
أعلنت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قصف ذخيرة القوات البرية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T11:33+0000
2023-09-28T11:33+0000
2023-09-28T12:10+0000
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وقالت الدفاع في البيان: "تم تدمير الترسانة 62 من ذخيرة القوات البرية الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا بمقاطعة كيروفوغراد".وأضافت الدفاع: "تم ضرب مركز القيادة والمراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيدوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأفادت الدفاع بأن مجموعة "الجنوب" الروسية، أحبطت هجومين من قبل الألوية الآلية 53 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيرفومايسك وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على 190 جنديا أوكرانيا وتدمير أسلحة ثقيلة متطورة.وذكرت الوزارة أن وحدات مجموعة "فوستوك"، صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه، وتم تحييد 105 جنود أوكرانيين والكثير من العتاد.وأكدت الدفاع أنه تم تحييد 60 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين ومدفعي هاوتزر على اتجاه كراسني ليمان.
https://sputnikarabic.ae/20230928/وزارة-الدفاع-المقاتلات-الروسية-تسقط-طائرة-سو--25-أوكرانية--عاجل-1081482815.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر احتياطيات القوات البرية الأوكرانية في كيروفوغراد
11:33 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قصف ذخيرة القوات البرية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد.
وقالت الدفاع في البيان: "تم تدمير الترسانة 62 من ذخيرة القوات البرية الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا بمقاطعة كيروفوغراد".
وأضافت الدفاع: "تم ضرب مركز القيادة والمراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيدوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت الدفاع بأن مجموعة "الجنوب" الروسية، أحبطت هجومين من قبل الألوية الآلية 53 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيرفومايسك وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على 190 جنديا أوكرانيا وتدمير أسلحة ثقيلة متطورة.
وذكرت الوزارة أن وحدات مجموعة "فوستوك"، صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه
، وتم تحييد 105 جنود أوكرانيين والكثير من العتاد.
وأكدت الدفاع أنه تم تحييد 60 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين ومدفعي هاوتزر على اتجاه كراسني ليمان.