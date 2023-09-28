https://sputnikarabic.ae/20230928/الصين-تعلن-موعد-مناورات-السيف-الأزرق-2023-مع-السعودية-1081492257.html
الصين تعلن موعد مناورات "السيف الأزرق 2023" مع السعودية
الصين تعلن موعد مناورات "السيف الأزرق 2023" مع السعودية
تستعد القوات البحرية الصينية والسعودية لإطلاق مناورات "السيف الأزرق 2023"، التي تقام في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T17:29+0000
2023-09-28T17:29+0000
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وتتضمن مناورات "السيف الأزرق 2023" في نسختها الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تدريبات على مكافحة الإرهاب خارج الحدود، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ميليتاري" الصينية، اليوم الخميس.وقالت وزارة الدفاع الصينية إن المناورات البحرية المشتركة تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين بكين والرياض.وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، فإن التدريبات تتضمن:يذكر أن النسخة الأولى من التدريبات البحرية "السيف الأزرق" جرت في عام 2019.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية، بينما تمتلك السعودية 57 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 50 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230709/يستعد-لمناورات-بحرية-بالذخيرة-الحية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الصيني-في-2023-1078878004.html
https://sputnikarabic.ae/20191117/السيف-الأزرق-2019-القوات-البحرية-السعودية-والصينية-تنفذ-تمرينا-في-البحر-الأحمر-صور-1043438752.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
الصين تعلن موعد مناورات "السيف الأزرق 2023" مع السعودية
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تستعد القوات البحرية الصينية والسعودية لإطلاق مناورات "السيف الأزرق 2023"، التي تقام في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
وتتضمن مناورات "السيف الأزرق 2023" في نسختها الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تدريبات على مكافحة الإرهاب
خارج الحدود، حسبما ذكرت
صحيفة "تشاينا ميليتاري" الصينية، اليوم الخميس.
وقالت وزارة الدفاع الصينية إن المناورات البحرية المشتركة تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين بكين والرياض
.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، فإن التدريبات تتضمن:
17 نوفمبر 2019, 15:55 GMT
يذكر أن النسخة الأولى من التدريبات البحرية "السيف الأزرق
" جرت في عام 2019.
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية، بينما تمتلك السعودية 57 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 50 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2023.