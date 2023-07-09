عربي
https://sputnikarabic.ae/20230709/يستعد-لمناورات-بحرية-بالذخيرة-الحية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الصيني-في-2023-1078878004.html
يستعد لمناورات بحرية بالذخيرة الحية... ما هي قدرات الأسطول الصيني في 2023؟
يستعد لمناورات بحرية بالذخيرة الحية... ما هي قدرات الأسطول الصيني في 2023؟
يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أضخم 145 جيشا في العالم، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا في 2023. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T09:06+0000
2023-07-09T09:06+0000
رصد عسكري
أخبار العالم الآن
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/19/1068222428_0:146:3120:1901_1920x0_80_0_0_de7c47c39ff1a135210fdda4d449416c.jpg
ويمثل الجيش الصيني ثاني أقوى الجيوش الآسيوية بعد روسيا، ويأتي في المرتبة الثالثة عالميا بعد الجيشين الأمريكي والروسي، على التوالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ما قدرات الأسطول الصيني؟يمتلك الأسطول الصيني أضخم عدد من السفن الحربية في العالم وتضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن سفن الدورية تمثل أكبر جزء من حجم الأسطول الصيني وتقدر بنحو 35 في المئة، تليها قوة الغواصات التي تمثل 18 في المئة ثم قوة الكورفيتات بنحو 17 في المئة.ويستعد الجيش الصيني لإطلاق مناورات بحرية بالذخيرة الحية في مياه خليج بوهاي، غدا الاثنين، وتستمر حتى الـ 14 من يوليو/ تموز الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الصين-تجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-خليج-بوهاي-1078874527.html
https://sputnikarabic.ae/20220828/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1066927326.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/19/1068222428_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_d9099f9680ed54fb0abb2b3548123593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار

يستعد لمناورات بحرية بالذخيرة الحية... ما هي قدرات الأسطول الصيني في 2023؟

09:06 GMT 09.07.2023
© AP Photo / Vincent Yuالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Vincent Yu
تابعنا عبرTelegramNabd
يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أضخم 145 جيشا في العالم، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا في 2023.
ويمثل الجيش الصيني ثاني أقوى الجيوش الآسيوية بعد روسيا، ويأتي في المرتبة الثالثة عالميا بعد الجيشين الأمريكي والروسي، على التوالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي
05:43 GMT

ما قدرات الأسطول الصيني؟

يمتلك الأسطول الصيني أضخم عدد من السفن الحربية في العالم وتضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل:
حاملتا طائرات تجعله في المرتبة الثانية عالميا.
3 حاملات مروحيات تجعله في المرتبة الـ 3 عالميا.
ثاني أضخم قوة مدمرات في العالم بـ 50 مدمرة.
أضخم قوة من الفرقاطات في العالم تضم 43 فرقاطة.
ثاني أضخم قوة كورفيتات في العالم بـ 72 كورفيتًا.
78 غواصة تجعل الصين الأقوى عالميا في هذا السلاح.
150 سفينة دورية تجعل الصين في المرتبة الـ 4 عالميا.
36 كاسحة ألغام بحرية تجعل الصين في المرتبة الثانية عالميا.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
28 أغسطس 2022, 12:38 GMT
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن سفن الدورية تمثل أكبر جزء من حجم الأسطول الصيني وتقدر بنحو 35 في المئة، تليها قوة الغواصات التي تمثل 18 في المئة ثم قوة الكورفيتات بنحو 17 في المئة.
ويستعد الجيش الصيني لإطلاق مناورات بحرية بالذخيرة الحية في مياه خليج بوهاي، غدا الاثنين، وتستمر حتى الـ 14 من يوليو/ تموز الجاري.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع7 يوليو, 08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала