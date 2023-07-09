https://sputnikarabic.ae/20230709/يستعد-لمناورات-بحرية-بالذخيرة-الحية-ما-هي-قدرات-الأسطول-الصيني-في-2023-1078878004.html
يستعد لمناورات بحرية بالذخيرة الحية... ما هي قدرات الأسطول الصيني في 2023؟
يستعد لمناورات بحرية بالذخيرة الحية... ما هي قدرات الأسطول الصيني في 2023؟
يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أضخم 145 جيشا في العالم، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا في 2023. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T09:06+0000
2023-07-09T09:06+0000
2023-07-09T09:06+0000
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ويمثل الجيش الصيني ثاني أقوى الجيوش الآسيوية بعد روسيا، ويأتي في المرتبة الثالثة عالميا بعد الجيشين الأمريكي والروسي، على التوالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ما قدرات الأسطول الصيني؟يمتلك الأسطول الصيني أضخم عدد من السفن الحربية في العالم وتضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن سفن الدورية تمثل أكبر جزء من حجم الأسطول الصيني وتقدر بنحو 35 في المئة، تليها قوة الغواصات التي تمثل 18 في المئة ثم قوة الكورفيتات بنحو 17 في المئة.ويستعد الجيش الصيني لإطلاق مناورات بحرية بالذخيرة الحية في مياه خليج بوهاي، غدا الاثنين، وتستمر حتى الـ 14 من يوليو/ تموز الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الصين-تجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-خليج-بوهاي-1078874527.html
https://sputnikarabic.ae/20220828/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1066927326.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار
يستعد لمناورات بحرية بالذخيرة الحية... ما هي قدرات الأسطول الصيني في 2023؟
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يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أضخم 145 جيشا في العالم، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا في 2023.
ويمثل الجيش الصيني ثاني أقوى الجيوش الآسيوية
بعد روسيا، ويأتي في المرتبة الثالثة عالميا بعد الجيشين الأمريكي والروسي، على التوالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ما قدرات الأسطول الصيني؟
يمتلك الأسطول الصيني أضخم عدد من السفن الحربية
في العالم وتضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل:
حاملتا طائرات تجعله في المرتبة الثانية عالميا.
3 حاملات مروحيات تجعله في المرتبة الـ 3 عالميا.
ثاني أضخم قوة مدمرات في العالم بـ 50 مدمرة.
أضخم قوة من الفرقاطات في العالم تضم 43 فرقاطة.
ثاني أضخم قوة كورفيتات في العالم بـ 72 كورفيتًا.
78 غواصة تجعل الصين الأقوى عالميا في هذا السلاح.
150 سفينة دورية تجعل الصين في المرتبة الـ 4 عالميا.
36 كاسحة ألغام بحرية تجعل الصين في المرتبة الثانية عالميا
.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن سفن الدورية تمثل أكبر جزء من حجم الأسطول الصيني وتقدر بنحو 35 في المئة، تليها قوة الغواصات التي تمثل 18 في المئة ثم قوة الكورفيتات بنحو 17 في المئة.
ويستعد الجيش الصيني لإطلاق مناورات بحرية
بالذخيرة الحية في مياه خليج بوهاي، غدا الاثنين، وتستمر حتى الـ 14 من يوليو/ تموز الجاري.