https://sputnikarabic.ae/20230928/القوات-الجوية-الروسية-تضرب-أهدافا-إرهابية-في-إدلب-السورية-1081494477.html
القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في إدلب السورية
القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في إدلب السورية
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأميرال فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية ضربت ورش إنتاج ومواقع... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T19:54+0000
2023-09-28T19:54+0000
2023-09-28T19:54+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال كوليت في إفادة صحفية: "في 27 أيلول/ سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافاً إرهابية في منطقة بلدتي حلوبا والعنكاوي في محافظة إدلب وورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة مواقع القوات السورية والمدنيين بالإضافة إلى ملاجئ تحت الأرض للإرهابيين".وكان مركز المصالحة الروسي قد أكد، في وقت سابق، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 9 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.وقال كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 9 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20230927/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-9-مرات-1081471164.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
القوات الجوية الروسية تضرب أهدافا إرهابية في إدلب السورية
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأميرال فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية ضربت ورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة للإرهابيين، فضلاً عن مخابئها تحت الأرض في محافظة إدلب السورية.
وقال كوليت في إفادة صحفية: "في 27 أيلول/ سبتمبر 2023، هاجمت القوات الجوية الروسية أهدافاً إرهابية في منطقة بلدتي حلوبا والعنكاوي في محافظة إدلب وورش إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة التي يستخدمها المسلحون لمهاجمة مواقع القوات السورية والمدنيين بالإضافة إلى ملاجئ تحت الأرض للإرهابيين".
وكان مركز المصالحة الروسي قد أكد، في وقت سابق، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 9 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.
وقال كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 9 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصاد
م، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".