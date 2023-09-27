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https://sputnikarabic.ae/20230927/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-9-مرات-1081471164.html
المصالحة الروسي: طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 9 مرات
المصالحة الروسي: طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 9 مرات
أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 9 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T23:43+0000
2023-09-27T23:43+0000
روسيا
أخبار التحالف الدولي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 9 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 10 انتهاكات من قبل 6 مقاتلات من طراز "إف -16"، وطائرتين من طراز " تايفون"، وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز " إم كيو 1 إس".وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230926/طائرات-التحالف-الدولي-خرقت-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-7-مرات-1081436376.html
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روسيا, أخبار التحالف الدولي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار التحالف الدولي, أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي: طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 9 مرات

23:43 GMT 27.09.2023
© AFP 2023 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 9 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 9 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 10 انتهاكات من قبل 6 مقاتلات من طراز "إف -16"، وطائرتين من طراز " تايفون"، وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز " إم كيو 1 إس".
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
طائرات "التحالف الدولي" خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 7 مرات
أمس, 23:42 GMT
وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.
وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.
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