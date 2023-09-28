https://sputnikarabic.ae/20230928/بولندا-تحسم-الجدل-حول-تبعية-الصاروخ-الذي-سقط-على-أراضيها-العام-الماضي-1081489400.html

بولندا تحسم الجدل حول تبعية الصاروخ الذي سقط على أراضيها العام الماضي

بولندا تحسم الجدل حول تبعية الصاروخ الذي سقط على أراضيها العام الماضي

أكد المدعي العام البولندي زبيغنيو زيوبرو، أن الصاروخ الذي سقط على أراضي الجمهورية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وأدى إلى مقتل شخصين، بأنه أوكراني. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T14:14+0000

2023-09-28T14:14+0000

2023-09-28T14:14+0000

العالم

رصد عسكري

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وقال زيوبرو للصحفيين، اليوم الخميس: "التحقيق الذي أجراه ممثلو الادعاء البولنديون، أدى إلى استنتاج أن هذا الصاروخ كان صاروخا أوكرانيا - سوفيتيا... وفيما يتعلق بموقع الإطلاق والانتماء إلى مجموعة عسكرية محددة، كان صاروخا أوكرانيا".وذكر أيضًا أن أوكرانيا لا تتعاون مع بولندا في التحقيق في هذا الحادث.وأضاف: "يؤسفني ذلك بشدة، ولكن منذ عدة أشهر، لم يكن هناك مثل هذا التعاون بشأن هذه القضية. لا أعتقد أن هذا قرار على مستوى مكتب المدعي العام، أعتقد أن هذه قرارات على مستوى عالٍ، على المستوى السياسي للدولة الأوكرانية".وفي مساء يوم 15 نوفمبر، سقط صاروخ على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين. في البداية، كانت هناك افتراضات بأن الصاروخ روسي، لكن لاحقا قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إنه لا يوجد دليل على ذلك، وكان هناك "احتمال كبير" أن الصاروخ ينتمي إلى الدفاع الجوي الأوكراني.وأعلن الـ"ناتو" بيانات مماثلة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه لم يتم تنفيذ أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية - البولندية، في ذلك اليوم.وأعربت الخارجية الروسية، في بيان حول "الحادث الصاروخي"، عن ثقتها بأن إجراء تحقيق محايد ونشر نتائجه سيكشف الاستفزاز.

https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-زيلينسكي-زار-بولندا-ولم-يستقبله-أي-مسؤول-في-البلاد-1081343101.html

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