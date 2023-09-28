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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230928/تركيا-تؤكد-أنها-ستواصل-الجهود-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1081496633.html
تركيا تؤكد أنها ستواصل الجهود لاستئناف "صفقة الحبوب"
تركيا تؤكد أنها ستواصل الجهود لاستئناف "صفقة الحبوب"
قالت الرئاسة التركية، إن مجلس الأمن التركي ناقش الوضع في أوكرانيا وإعادة تفعيل صفقة الحبوب، حيث عقد اجتماعاً يوم الخميس برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان استمر... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T23:17+0000
2023-09-28T23:17+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية: "ناقش مجلس الأمن التركي الأحداث الأخيرة المتعلقة بأوكرانيا، والخطوات الممكنة لإعادة تفعيل مبادرة البحر الأسود. وتم تأكيد عزم تركيا على مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن وإقامة سلام دائم وعادل".وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو/ تموز، حيث أبلغت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتجديد الاتفاق.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شروط الصفقة لم يتم الامتثال لها بالنسبة لموسكو، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، بسبب عدم استعداد الدول الغربية للوفاء بتعهداتها.وأكد بوتين مرارًا أن الغرب يقوم بتصدير جزء كبير من حبوب أوكرانيا إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي للصفقة - توفير الحبوب للبلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية - وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230921/أردوغان-يأمل-في-استئناف-صفقة-الحبوب-1081274326.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

تركيا تؤكد أنها ستواصل الجهود لاستئناف "صفقة الحبوب"

23:17 GMT 28.09.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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قالت الرئاسة التركية، إن مجلس الأمن التركي ناقش الوضع في أوكرانيا وإعادة تفعيل صفقة الحبوب، حيث عقد اجتماعاً يوم الخميس برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان استمر لثلاث ساعات.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية: "ناقش مجلس الأمن التركي الأحداث الأخيرة المتعلقة بأوكرانيا، والخطوات الممكنة لإعادة تفعيل مبادرة البحر الأسود. وتم تأكيد عزم تركيا على مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن وإقامة سلام دائم وعادل".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
أردوغان يأمل في استئناف "صفقة الحبوب"
21 سبتمبر, 17:34 GMT
وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو/ تموز، حيث أبلغت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتجديد الاتفاق.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شروط الصفقة لم يتم الامتثال لها بالنسبة لموسكو، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، بسبب عدم استعداد الدول الغربية للوفاء بتعهداتها.
وأكد بوتين مرارًا أن الغرب يقوم بتصدير جزء كبير من حبوب أوكرانيا إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي للصفقة - توفير الحبوب للبلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية - وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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