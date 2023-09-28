https://sputnikarabic.ae/20230928/روسيا-تعد-مشروع-بيان-في-مجلس-الأمن-يدعو-لإدانة-الهجوم-الإرهابي-على-خطوط-التيار-الشمالي-1081496701.html

روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي"

روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي"

أعدت روسيا مشروع بيان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، الذي وقع قبل عام، وإجراء تحقيق دولي... 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T23:00+0000

2023-09-28T23:00+0000

2023-09-28T23:05+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

التيار الشمالي

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وحسب نص مشروع البيان الذي أطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، فقد اقترحت روسيا أن "يدين مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي 1 والتيار الشمالي 2".كما ينص مشروع البيان على أن يؤكد مجلس الأمن أهمية إجراء تحقيق دولي فعال ومحايد وشفاف للنظر في جميع ملابسات الهجوم الإرهابي.وجاء في نص مشروع البيان المقترح من قبل روسيا "يأسف مجلس الأمن لعدم وجود معلومات رسمية حول التحقيقات الجارية في الدنمارك والسويد وألمانيا، ويدعو السلطات في هذه الدول إلى الإسراع في التحقيقات ومشاركة نتائجها".وكان خط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" تعرضا في 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، للتفجير؛ ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أنه عمل تخريبي مدبر.وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، أنه لا يمكن تقدير الوقت اللازم لإصلاح الضرر، الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز.وكان الصحفي الأمريكي الشهير، سيمور هيرش، الحائز على جائزة "بوليتزر" للصحافة، نشر تحقيقًا صحفيًا، حول التفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وخلص إلى أن غواصين أمريكيين وضعوا متفجرات تحت خطوط الأنابيب، خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، التي جرت في صيف عام 2022؛ وقام النرويجيون بتفعيلها، بعد ثلاثة أشهر.وبحسب هيرش، فإن الأمريكيين المتورطين في تفجير خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، لم يتركوا أي أثر، بعد تنفيذ العملية؛ موضحًا أن التفجيرات لا علاقة لها بالنزاع في أوكرانيا، وأن الهدف هو تقويض النفوذ الروسي في ألمانيا.

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https://sputnikarabic.ae/20230926/الصين-تدعو-إلى-تسريع-التحقيق-في-تخريب-خطوط-التيار-الشمالي-1081435560.html

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