https://sputnikarabic.ae/20230928/زعيم-ناغورني-قره-باغ-يعلن-انتهاء-الجمهورية-غير-المعترف-بها-1081481299.html
زعيم ناغورني قره باغ يعلن انتهاء "الجمهورية" غير المعترف بها
زعيم ناغورني قره باغ يعلن انتهاء "الجمهورية" غير المعترف بها
أفاد موظفو المعلومات في قره باغ، بأن ما يسمى "زعيم جمهورية ناغورني قره باغ" غير المعترف بها، سامفيل شهرمانيان، وقّع مرسوما بشأن إنهاء وجود الجمهورية غير... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T09:56+0000
2023-09-28T09:56+0000
2023-09-28T09:56+0000
قره باغ
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
العالم
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وأشار شهرمانيان إلى الوضع العسكري السياسي المعقد في المرسوم الموقع، قائلا: "انطلاقا من أولوية ضمان الأمن المادي والمصالح الحيوية لشعب قره باغ، مع مراعاة الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية، مع ممثلي جمهورية أذربيجان، قضى الاتفاق بالمرور الحر والطوعي ودون عوائق لسكان ناغورني قره باغ، بمن فيهم الأفراد العسكريون الذين ألقوا أسلحتهم وممتلكاتهم على طول ممر "لاتشين".وتابع شهرمانيان: "واسترشادا بالمادة 93 من دستور ناغورني قره باغ، سيتم حلّ جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية، قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024، ولم تعد جمهورية ناغورني قره باغ موجودة".وبعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يدعى سكان ناغورني قره باغ، بمن فيهم من هم خارجها، إلى الاطلاع على شروط إعادة الإدماج، التي قدمتها أذربيجان، بغية اتخاذ قرار مستقل وفردي بشأن إمكانية البقاء أو العودة إلى ناغورني قره باغ في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230928/رئيس-الوزراء-الأرميني-أكثر-من-68-ألف-شخص-وصلوا-من-قره-باغ--1081476702.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قره باغ, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, العالم
قره باغ, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, العالم
زعيم ناغورني قره باغ يعلن انتهاء "الجمهورية" غير المعترف بها
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أفاد موظفو المعلومات في قره باغ، بأن ما يسمى "زعيم جمهورية ناغورني قره باغ" غير المعترف بها، سامفيل شهرمانيان، وقّع مرسوما بشأن إنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها.
وأشار شهرمانيان إلى الوضع العسكري السياسي المعقد في المرسوم الموقع، قائلا: "انطلاقا من أولوية ضمان الأمن المادي والمصالح الحيوية لشعب قره باغ، مع مراعاة الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية، مع ممثلي جمهورية أذربيجان، قضى الاتفاق بالمرور الحر والطوعي ودون عوائق لسكان ناغورني قره باغ، بمن فيهم الأفراد العسكريون الذين ألقوا أسلحتهم وممتلكاتهم على طول ممر "لاتشين".
وتابع شهرمانيان: "واسترشادا بالمادة 93 من دستور ناغورني قره باغ، سيتم حلّ جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية، قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2024، ولم تعد جمهورية ناغورني قره باغ موجودة".
وبعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يدعى سكان ناغورني قره باغ، بمن فيهم من هم خارجها
، إلى الاطلاع على شروط إعادة الإدماج، التي قدمتها أذربيجان، بغية اتخاذ قرار مستقل وفردي بشأن إمكانية البقاء أو العودة إلى ناغورني قره باغ في المستقبل.