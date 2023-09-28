https://sputnikarabic.ae/20230928/سفير-موسكو-بواشنطن-الشركات-الأمريكية-لا-تزال-مهتمة-بالسوق-الروسية-رغم-الضغوطات-1081471699.html
سفير موسكو بواشنطن: الشركات الأمريكية لا تزال مهتمة بالسوق الروسية رغم الضغوطات
سفير موسكو بواشنطن: الشركات الأمريكية لا تزال مهتمة بالسوق الروسية رغم الضغوطات
أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الشركات الأمريكية لا تزال مهتمة بالسوق الروسية على الرغم من الضغوط العلنية التي تمارسها السلطات الأمريكية ووسائل... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T02:30+0000
2023-09-28T02:30+0000
2023-09-28T02:30+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الشركات الروسية
أنطونوف
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف بهذا الصدد، أنه "للضغط العلني المفروض على قطاع الأعمال انضمت بحماس وسائل الإعلام المتحيزة، وكذلك بعض المنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال نشر مواد مشوهة للمصداقية، دفعت بالشركات إلى مغادرة روسيا، حتى على حساب خسائر تقدر بملايين الدولارات".وفي الوقت نفسه، أكد الدبلوماسي أنه حتى في ظل هذه الظروف "الشركات الأمريكية تؤكد اهتمامها بالحفاظ على وجودها في السوق الروسية".وأشار إلى أنه "من جانبنا، فإننا نبقى منفتحين على التعاون التجاري متبادل المنفعة".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الشركات الروسية, أنطونوف
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الشركات الروسية, أنطونوف
سفير موسكو بواشنطن: الشركات الأمريكية لا تزال مهتمة بالسوق الروسية رغم الضغوطات
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أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الشركات الأمريكية لا تزال مهتمة بالسوق الروسية على الرغم من الضغوط العلنية التي تمارسها السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام المتحيزة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف بهذا الصدد، أنه "للضغط العلني المفروض على قطاع الأعمال انضمت بحماس وسائل الإعلام المتحيزة، وكذلك بعض المنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال نشر مواد مشوهة للمصداقية
، دفعت بالشركات إلى مغادرة روسيا، حتى على حساب خسائر تقدر بملايين الدولارات".
وفي الوقت نفسه، أكد الدبلوماسي أنه حتى في ظل هذه الظروف "الشركات الأمريكية تؤكد اهتمامها بالحفاظ على وجودها في السوق الروسية".
وأشار إلى أنه "من جانبنا، فإننا نبقى منفتحين على التعاون التجاري متبادل المنفعة".