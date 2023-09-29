https://sputnikarabic.ae/20230929/اختتام-المحادثات-بين-باكستان-ودول-الخليج-حول-اتفاقية-التجارة-الحرة-1081502137.html
اختتام المحادثات بين باكستان ودول الخليج حول اتفاقية التجارة الحرة
اختتام المحادثات بين باكستان ودول الخليج حول اتفاقية التجارة الحرة
اختتمت باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان ودول الخليج في الرياض اليوم الجمعة. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T08:02+0000
2023-09-29T08:02+0000
2023-09-29T08:02+0000
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إسلام أباد – سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الباكستانية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أقيمت الجولة النهائية في الفترة من 26 إلى 28 أيلول/ سبتمبر 2023 في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض.وأضاف البيان أن ذلك يعتبر تطورا مهما حيث أن اتفاقية التجارة الحرة هي الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي مع أي دولة منذ عام 2009 وتمثل علامة فارقة في التعاون الاقتصادي بين الجانبين.وقال وزير التجارة والصناعة الباكستاني، جوهر إعجاز، في هذه المناسبة إن "باكستان تتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وستضمن اتفاقية التجارة الحرة هذه أن علاقاتنا الاقتصادية تتناسب مع هذه العلاقات".كما تم التوقيع على بيان مشترك من قبل وزير التجارة والصناعة الباكستاني جوهر إعجاز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.ووفقا لبيان وزارة التجارة الباكستانية، فإن ذلك سيتبعه عملية إدارية وموافقة داخلية قبل التوقيع على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
https://sputnikarabic.ae/20230408/السعودية-تمول-مشروع-سد-لإنتاج-الطاقة-الكهرومائية-في-باكستان-1075672030.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, مجلس التعاون الخليجي, العالم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
باكستان, مجلس التعاون الخليجي, العالم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
اختتام المحادثات بين باكستان ودول الخليج حول اتفاقية التجارة الحرة
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اختتمت باكستان ودول مجلس التعاون الخليجي المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان ودول الخليج في الرياض اليوم الجمعة.
إسلام أباد – سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الباكستانية حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، فقد أقيمت الجولة النهائية في الفترة من 26 إلى 28 أيلول/ سبتمبر 2023 في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وأضاف البيان أن ذلك يعتبر تطورا مهما حيث أن اتفاقية التجارة الحرة هي الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي
مع أي دولة منذ عام 2009 وتمثل علامة فارقة في التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقال وزير التجارة والصناعة الباكستاني، جوهر إعجاز، في هذه المناسبة إن "باكستان
تتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وستضمن اتفاقية التجارة الحرة هذه أن علاقاتنا الاقتصادية تتناسب مع هذه العلاقات".
كما تم التوقيع على بيان مشترك من قبل وزير التجارة والصناعة الباكستاني جوهر إعجاز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.
وجاء في البيان: "يتطلع الطرفان إلى التوقيع والتصديق والتنفيذ السريع للاتفاقية، الأمر الذي سيمثل فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين".
ووفقا لبيان وزارة التجارة الباكستانية، فإن ذلك سيتبعه عملية إدارية وموافقة داخلية قبل التوقيع على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.